Palmeiras sofre gol no fim, perde do Fluminense e fecha primeiro turno do Brasileiro na terceira posição

O Palmeiras foi derrotado por 1 a 0 pelo Fluminense, na noite desta quarta-feira, em duelo da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jhon Arias marcou o único gol do jogo, no Maracanã, aos 41 minutos do segundo tempo.

Com esse resultado, o Verdão fica com 36 pontos e encerra o primeiro turno na terceira posição, atrás do Botafogo e do Flamengo, que têm 40 e 37 pontos, respectivamente. Do outro lado, o Fluminense fica com 14, na 19ª posição, a três pontos do primeiro time fora do Z4.

O Fluminense volta a campo no domingo, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, pela 20ª rodada do Brasileirão. A bola rola às 11 horas (de Brasília), no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP). O Palmeiras duela com o Vitória, no sábado, às 19 horas, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

O jogo

O Fluminense começou o jogo em cima e deu dois sustos no Palmeiras antes dos cinco minutos do primeiro tempo. A primeira oportunidade foi de Jhon Arias, que recebeu cruzamento de Cano, finalizou e parou em Weverton. Na sequência, Thiago Silva lançou para Marquinhos, que dominou no peito, dentro da área, e mandou por cima da meta palmeirense.

A primeira tentativa de finalização a gol do Palmeiras foi aos 16 minutos, em uma cobrança de falta. De longe, Raphael Veiga arriscou e mandou por cima do travessão. Pouco depois, Ganso passou para Marquinhos na direita, o camisa 17 bateu travado e Weverton ficou com a bola. Aos 32, Marquinhos cruzou na área na tentativa de achar Cano e o cruzamento foi interceptado por Vitor Reis. Nos acréscimos, Vanderlan fez boa jogada, bateu cruzado e viu Fábio defender.

No segundo tempo, a primeira chance foi do Verdão, aos cinco. Gabriel Menino ficou com a sobra da bola na entrada da área, bateu firme e parou na defesa do goleiro tricolor. O Palmeiras conseguiu ter mais a posse, mas foi pouco efetivo na criação de jogadas e teve dificuldades para levar perigo à meta do Fluminense. A equipe paulista só voltou a finalizar aos 18. Minutos depois, o Fluminense cobrou lateral, Marcelo cruzou na área, Arias não conseguiu cabecear em cheio e Weverton defendeu.

Aos 31, o Fluminense teve boa oportunidade. Marcelo cobrou escanteio na área, Thiago Silva apareceu para cabecear e mandou por cima do gol de Weverton. O Verdão teve uma cobrança de falta aos 36. Gabriel Menino mandou na área e a defesa do Flu afastou. Pouco depois, Mauricio deu bom passe para Rony, o atacante dominou, mas foi desarmado antes de conseguir finalizar. Aos 40, André ficou com a sobra na entrada da área e mandou para fora.

O Fluminense marcou o gol da vitória aos 41 minutos. Kevin Serna fez boa jogada pela esquerda, passou por Zé Rafael e Richard Ríos, e cruzou na área para Arias, que chegou batendo de primeira para balançar a rede de Weverton.

FICHA TÉCNICA



FLUMINENSE 1 X 0 PALMEIRAS

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)



Data: 24 de julho de 2024 (quarta-feira)



Horário: às 21h30 (de Brasília)



Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa/GO)



Assistentes: Bruno Raphael Pires (Fifa/GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)



VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa/MG)



Cartão vermelho: nenhum



Cartões amarelos: Thiago Santos, Ganso (Fluminense); Gustavo Gómez, Raphael Veiga, Zé Rafael (Palmeiras)

GOL



FLUMINESE: Jhon Arias (aos 41 minutos do 2°T)

FLUMINENSE: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; André, Martinelli (Nonato), Paulo Henrique Ganso (Marcelo) e Jhon Arias; Marquinhos (Kevin Serna) e Germán Cano (Kauã Elias).



Técnico: Mano Menezes

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Vanderlan; Aníbal Moreno (Gabriel Menino), Zé Rafael e Raphael Veiga (Richard Ríos); Felipe Anderson (Lázaro), Dudu (Mauricio) e Flaco López (Rony).



Técnico: João Martins (auxiliar)