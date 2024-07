Quais as opções de Abel para montar um Palmeiras lotado de desfalques

O Palmeiras terá uma lista extensa de desfalques para enfrentar o Fluminense, nesta quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada do Brasileirão. O elenco alviverde será colocado à prova, já que a equipe tem dúvidas em muitas posições e nem o técnico Abel Ferreira estará à disposição.

Plantão médico

Dúvida na zaga entre Naves e Vitor Reis. Vitor Reis ganhou a posição de Naves quando Gustavo Gómez retornou ao time titular após a Copa América. No entanto, Abel já elogiou a qualidade de Naves diversas vezes. As crias brigam pela vaga de Murilo, que sofreu uma entorse no tornozelo direito na partida contra o Cruzeiro e será desfalque nos próximos jogos — ele havia retornado contra o Botafogo após se recuperar da mesma lesão, mas no tornozelo esquerdo.

Sem Piquerez, Vanderlan deve ganhar sequência na lateral esquerda. De todos os lesionados, Piquerez foi o que teve a lesão mais séria e a estimativa do clube é de que ele só retorna em 2025. Vanderlan tem agradado a comissão técnica e tem a concorrência de Caio Paulista na posição.

Experiência de Marcos Rocha ou juventude de Agustín Giay. Mayke também se lesionou contra o Cruzeiro e teve constatado um edema na coxa. O Palmeiras tem a opção de utilizar Marcos Rocha, que já fez 35 jogos na temporada, ou promover a estreia de Giay (contratado junto ao San Lorenzo por cerca de R$ 40 milhões).

Dúvidas

Richard Ríos volta ao Palmeiras após a Copa América como titular? Ríos ganhou dias de folga do clube após a competição, mas já voltou a treinar com a equipe e pode aparecer entre os titulares. O meio-campista retorna ao Palmeiras em alta pela Copa América que fez. Na última partida, Aníbal Moreno e Zé Rafael formaram a dupla no meio-campo.

Dudu receberá nova chance entre os titulares? O camisa 7 voltou ao time titular na partida contra o Cruzeiro na vaga de Rony e atuou toda a partida. Rony foi titular em nove dos últimos onze jogos e também pode atuar no lado esquerdo do ataque.

Lázaro deve voltar a ser relacionado. O meia-atacante sofreu uma lesão na coxa esquerda há um mês e finalizou a transição física nesta semana. Ele participou de todos os treinos de forma integral antes da partida contra o Fluminense e pode ser opção no banco.

O provável Palmeiras tem: Weverton; Marcos Rocha (Giay), Vitor Reis (Naves), Gustavo Gómez e Vanderlan; Aníbal Moreno, Zé Rafael (Richard Ríos) e Raphael Veiga; Dudu (Rony), Felipe Anderson e Fláco López.

João Martins, auxiliar de Abel, comanda a equipe. Foi justamente contra o Flu no Maracanã, no ano passado, que Martins recebeu dois cartões amarelos em praticamente um minuto e deixou o gramado dizendo que o jogo naquele dia estava "condicionado". O Alviverde perdeu aquela partida por 2 a 1, mas ficou com o título brasileiro.