Ouro no Pan, Mateus Isaac projeta Olimpíadas e se orgulha de representar o Brasil na vela

Conforme os dias vão passando, a expectativa para velejar pelas águas de Marselha, na França, cresce ainda mais para Mateus Isaac. O paulista será um dos representantes do Brasil na vela nas Olimpíadas de Paris-2024 e chega à Europa confiante.

"É um sentimento de muita honra poder representar o Brasil. Estou muito feliz com isso. Eu tenho focado muito nisso nessa reta final. De estar lá, representando o meu país, saber que eu fiz uma boa preparação e vou chegar preparado. Essa é a parte mais legal", disse em entrevista à Gazeta Esportiva.

Mateus conquistou a vaga olímpica em agosto do ano passado, após ficar na 16ª colocação geral do Mundial de Vela, disputado em Hala, na Holanda. Atualmente, o atleta de 30 anos é um dos principais destaques brasileiros na categoria IQFoil, novidade para os Jogos deste ano.

Foto: Divulgação/Time Brasil

"A expectativa é chegar tranquilo, sabendo que eu fiz um bom trabalho e uma boa preparação. A meta é chegar nas finais após cinco dias de qualificação. Essa é minha primeira meta, para aí ter a chance de brigar por uma medalha", contou.

A iQFoil substituirá a RS:X como a classe do windsurfing em Paris. A principal diferença para sua antecessora é que a bolina é substituída por um foil (asa). Ou seja, em vez de flutuar, o barco parece voar, graças ao uso de hydrofoils (asas aquáticas) presas ao fundo do barco, que o levantam totalmente da água em alta velocidade.

Mateus Isaac começou a sua trajetória na vela ainda novo, em Ilhabela, no litoral de São Paulo, por influência do pai.

"Comecei na vela em Ilhabela, velejando com meu pai. Foi onde tudo começou. Eu gostava de ir na prancha com ele quando eu tinha cerca de quatro, cinco anos. Então, quando eu fiz sete, ele me deu a minha primeira prancha", relembrou.

Desde então, o amor pelo esporte só aumentou. Ele estreou em um campeonato mundial com apenas 14 anos. A partir de então, foram sete títulos brasileiros e cinco Sul-Americanos, além de uma medalha de ouro no Pan-Americano de 2023, em Santiago, no Chile.

Para também brigar pelo pódio nas Olimpíadas de Paris, Mateus conta com a ajuda de Bruno Prada. O medalhista de prata em Beijing-2008 e bronze em Londres-2012 será seu técnico.

"O Bruno é um cara com muita experiência, já tem duas medalhas, já veleja há muitos anos. A parceria começou aqui na Ilhabela, a gente começou a treinar na Ilha junto com a filha dele. Começamos mais na amizade e depois ficou mais sério até ele se tornar o meu técnico e ir comigo para as Olimpíadas", finalizou.

As provas de vela começam no próximo domingo, dia 28.