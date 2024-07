Olimpíadas: Paris está com 'tudo blindado' em preocupação com segurança

Direto de Paris, o colunista Demétrio Vecchioli contou no UOL News Esporte desta quarta (24) como estão os preparativos de segurança para a Cerimônia de Abertura dos Jogos Olímpicos.

Vecchioli relatou que está "tudo blindado" em torno do rio Sena, ao longo do qual as delegações olímpicas farão um desfile fluvial na sexta (26). Será a primeira vez na história das Olimpíadas que a Cerimônia de Abertura acontece fora de um estádio.

Eu dei um rolê rápido para os lados do rio Sena, são seis quilômetros de cortejo pelo rio até a Torre Eiffel, que é onde será a cerimônia de abertura. Perto do rio Sena, me senti seguro. No aeroporto, ontem, tinha muito policial, militar com metralhadora e tal, que é um negócio meio comum, quem já veio à França está acostumado a lidar com isso. A entrada nas áreas de segurança sempre tem muitos policiais.

Tem prédios ao lado do rio Sena, todo mundo está cadastrado. Então, se vai trabalhar, tem uma credencial de trabalhador para conseguir entrar. A minha sensação é de segurança. Pelo menos para a Cerimônia de Abertura, está tudo muito blindado, reservado, você não consegue chegar de carro perto de onde as pessoas vão estar. Existem muitos protocolos de segurança. Nos ginásios, passei por raio-x, tudo muito bem cercado. Se vai funcionar? Tomara. Por enquanto, me pareceu bem seguro. Demétrio Vecchioli

Embora a Cerimônia de Abertura das Olimpíadas aconteça na sexta, os Jogos de Paris começam hoje. Confira a agenda completa.

Brasil tem a segunda baixa para os Jogos de Paris

Após perder Darlan Romani no arremesso de peso, o Brasil tem o desfalque do saltador Isaac de Souza, que lesionou o cotovelo e está fora dos Jogos de Paris. Único brasileiro nos saltos ornamentais, ele passará por cirurgia após romper o tendão do tríceps esquerdo. Assim, Ingrid de Oliveira será a representante brasileira na modalidade.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, às 16h (de Brasília) durante as Olímpiadas, o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (às 16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (às 16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao UOL News Esporte na íntegra