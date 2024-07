Novo patrocinador: reforço pode vir em 2025 e Corinthians estima R$ 300 mi

O Corinthians tem negociações avançadas para a empresa Esportes da Sorte ser a nova patrocinadora máster. O anúncio depende apenas das assinaturas e, por isso, o clube trabalha com a possibilidade de oficializar o acordo durante o jogo desta quinta-feira, na Neo Química Arena, contra o Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro.

O Corinthians acredita que pode embolsar cerca de R$ 300 milhões com este contrato, que prevê bonificação por um reforço midiático, fato que pode se concretizar apenas em 2025.

A reportagem da Gazeta Esportiva teve acesso a alguns detalhes do acordo próximo de ser firmado entre Corinthians e Esportes da Sorte.

O contrato da casa de apostas com o clube alvinegro será de 36 meses (três anos) a partir da assinatura, ou seja, vai se estender além de 2026, quando chega ao fim o mandato de Augusto Melo como presidente do Corinthians.

O clube vai receber um valor mínimo por ano, que é crescente a cada 12 meses, além de bonificações vairáveis. Por exemplo, o Corinthians vai receber um percentual por contas criadas no site da empresa.

Algo semelhante aconteceu no começo de 2019 com o patrocínio do Banco BMG. Na ocasião, o Corinthians era embolsado a cada conta criada na plataforma 'Meu Corinthians BMG'. A estratégia acabou não rendendo o que se esperava.

Além disso, em caso de desfecho positivo, o Timão contará com o auxílio da Esportes da Sorte para contratar um reforço impactante. Como a Gazeta Esportiva relatou no último dia 18, a diretoria do alvinegro ainda almeja uma contratação que entregue retorno técnico e midiático, com foco no ataque.

Essa contratação pode ocorrer ainda nesta janela de transferências, mas como as tratativas devem demandar tempo, esse movimento tende acontecer apenas na próxima temporada, no início de 2025, segundo pessoas do clube ouvidas pela reportagem.

O entendimento interno, no Corinthians, é que com o valor mínimo garantido somado às bonificações, o Corinthians deve embolsar cerca de R$ 300 milhões até o fim do vínculo. Vale ressaltar que esse número é uma estimativa do clube e não um dado concreto a ser realizado. O próprio caso com o BMG gera apreensão neste sentido.

O acordo próximo entre Corinthians e Esportes da Sorte vai contemplar a camisa dos times masculino e feminino de campo, além das equipes masculinas de futsal e basquete. O espaço máster do uniforme das categorias de base, que foi cedido de graça para a VaideBet até o rompimento do vínculo, não faz parte da negociação.

O pacto também prevê três minutos de exposição da empresa nas telas de Led da Neo Química Arena em dias de jogos.

O Corinthians está sem uma patrocinadora máster desde junho deste ano, quando a VaideBet rescindiu contrato com o clube. O caso envolve a polícia e vem sendo investigado desde então por conta de um esquema de 'laranja', revelado pelo jornalista Juca Kfouri.

Diferentemente do contrato firmado com a VaideBet, a negociação com a Esportes da Sorte não possui intermediário.

Em meio à procura por uma nova patrocinadora máster, o Timão tem estampado ações sociais em seu uniforme. Até aqui, o time já estampou logos como a da Cufa (Central Única das Favelas), da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficente) e da ONG Amigos do Bem.