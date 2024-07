No Macaranã, Fluminense tem sido "pedra no sapato" do Palmeiras nos últimos seis anos; veja restropecto

Na noite desta quarta-feira, o Palmeiras terá mais um importante desafio pelo Campeonato Brasileiro. A partir das 21h30 (de Brasília), o Verdão encara o Fluminense, no Estádio do Maracanã, pela 19ª rodada do torneio nacional.

Apesar dos times estarem em situações distintas na temporada - a equipe paulista é a atual vice-líder, com 39 pontos, enquanto o clube carioca está na 19ª posição, com apenas 11 -, o Alviverde não deve ter vida fácil no Rio de Janeiro, visto que o Tricolor das Laranjeiras briga contra o rebaixamento.

Além disso, o fator retrospecto recente também pesa a favor do Fluminense - pelo menos no Maracanã. Nos últimos seis anos, atuando dentro de seus domínios, o time carioca tem sido uma "pedra no sapato" do Palmeiras no Campeonato Brasileiro.

De 2018 para cá, o Palmeiras não venceu mais o Fluminense no Maracanã. Neste período, o Verdão foi comandado por sete treinadores diferentes, mas nenhum deles conseguiu bater o adversário carioca no Rio de Janeiro.

Nos últimos seis anos, as duas equipes se enfrentaram seis vezes no histórico palco brasileiro. Em meio a tal sequência, foram quatro derrotas do Alviverde paulista, além de dois empates.

Na última vez em que se encontraram no Maracanã, por exemplo, os comandados de Abel Ferreira saíram derrotados. O Tricolor carioca impôs o revés ao Palmeiras por 2 a 1, com gols de Arias e Jhon Kennedy. Gustavo Gómez descontou para os visitantes.

Em falar no treinador português, ele e sua comissão técnica vão em busca de colocar um fim neste 'tabu' nesta quarta-feira. O português e seus auxiliares nunca venceram o Fluminense fora de casa - a equipe palestrina amargou dois reveses e um empate até o momento.

Dessa forma, o Palmeiras terá uma chance de quebrar esse jejum contra o Tricolor das Laranjeiras no Maracanã. Para isso, porém, não poderá contar com Abel Ferreira. Isso porque o comandante recebeu o terceiro amarelo na última rodada e terá que cumprir suspensão.

Nos últimos seis anos, o Verdão também tem sofrido para não sofrer gols diante do Flu em solo carioca. Nas seis partidas disputadas desde 2018, o time foi vazado oito vezes, além de só ter balançado as redes quatro vezes.

Dessa vez, porém, a história pode ser diferente. O Alviverde possui o terceiro melhor ataque da Série A, com 27 gols em 18 partidas, enquanto o Fluminense tem o segundo pior setor ofensivo (13 tentos marcados) e uma das piores defesas da competição, com 24 gols sofridos.

De forma geral, o Palmeiras não vence no Maracanã há sete partidas - de janeiro de 2021 para cá, foram quatro reveses e três empates. Agora, a equipe palestrina busca superar a sequência ruim no estádio para alcançar sua segunda vitória consecutiva na Série A.