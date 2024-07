Nigéria x Brasil: veja informações e onde assistir à estreia da Seleção feminina nas Olimpíadas de Paris

O futebol feminino das Olimpíadas de Paris terá início nesta quinta-feira. O Brasil estreia às 14h (de Brasília), contra a Nigéria, em Bordeaux, pelo Grupo C dos Jogos.

Onde assistir: O duelo terá transmissão da TV Globo, na televisão aberta; do SporTV, canal por assinatura; e da Cazé TV, no YouTube.

As brasileiras tentam conquistar o inédito ouro olímpico. A Seleção feminina tenta apagar a campanha ruim na última Copa do Mundo, quando caiu ainda na fase de grupos.

O técnico Arthur Elias terá seu primeiro grande desafio a frente do Brasil. O comandante terá a experiência de Marta para ir longe na competição, mas também trouxe atletas mais jovens para mesclar o grupo.

?? Alô, Brasil! A @adrisilva_16 tá passando aqui para avisar que É AMANHÃ! Dia de estreia. Dia de #SeleçãoFeminina em campo. Dia de torcer muito. Vem com a gente! ?? pic.twitter.com/YY58LPgY0O ? Seleção Feminina de Futebol (@SelecaoFeminina) July 24, 2024

Do outro lado, a Nigéria tenta surpreender na chave. As africanas vão em busca da vitória para não se complicarem na sequência do torneio.

Ainda pelo Grupo C, a atual campeã do mundo Espanha vai enfrentar o Japão. A bola rola um pouco mais cedo, a partir das 12h.

As duas primeiras colocadas e os melhores terceiros avançam para as quartas de final.

Confira todos os horários (de Brasília) dos jogos desta quinta-feira:

Grupo A



Canadá x Nova Zelândia - 12h



França x Colômbia - 16h

Grupo B



Alemanha x Austrália - 14h



Estados Unidos x Zâmbia - 16h

Grupo C



Espanha x Japão - 12h



Brasil x Nigéria - 14h