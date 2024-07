Mercado: Corinthians se anima por uruguaio, e São Paulo quer argentino

O mercado da bola desta quarta (24) tem novidades sobre as principais negociações do futebol brasileiro.

Veja destaques

Quarto reforço anunciado. O Corinthians oficializou a contratação do volante Charles, que estava no Midtjylland, da Dinamarca. O vínculo terá validade até o fim de 2028 e o jogador já está regularizado, podendo estrear contra o Grêmio na quinta (25). O jogador de 28 anos volta ao Brasil após três temporadas no futebol dinamarquês.

Terceira proposta. O Corinthians aumentou a proposta para ter o atacante Brian Rodríguez, do América-MEX. Após aprovação dos empresários do jogador, a expectativa é que os valores sejam apresentados ao clube mexicano. O jogador uruguaio tem 24 anos e é visto como prioridade pela diretoria alvinegra.

Lateral de saída? O Rennes, da França, prepara uma oferta que somaria mais de R$ 70 milhões por Vanderlan, do Palmeiras. Visto como peça importante no elenco de Abel Ferreira, o jogador já recebeu uma proposta do Norwich, da Inglaterra, recusada pelo alviverde.

São Paulo no mercado. Após avançar em negociações com o Boca Juniors para a transferência de Galoppo, o Tricolor poderá ter outro argentino no lugar. Pol Fernández, meio-campista, já recebeu uma proposta do clube paulista.

Volante é monitorado. Evertton Araújo, do Flamengo, virou interesse do Atlético de Madrid. O jogador tem poucas oportunidades no rubro-negro e pode ser negociado caso chegue uma boa proposta.

Proposta recusada. Diego Pituca foi procurado pelo Athletico-PR, mas pretende continuar no Santos, onde tem papel de liderança. O volante tem contrato com o Peixe até o final de 2027 e afirmou que quer ajudar a equipe na busca pelo acesso de volta à Série A do Brasileiro.