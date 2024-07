Meio-campista Alan Patrick é diagnosticado com lesão no joelho esquerdo

Nesta quarta-feira, a assessoria do Internacional confirmou um estiramento do ligamento colateral medial do joelho esquerdo do atleta Alan Patrick. A lesão ocorreu no empate por 1 a 1 diante do Rosario Central, pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana, realizado na noite de ontem. O atleta foi quem anotou o único do Colorado na partida.

Segundo a assessoria, o jogador já iniciou o tratamento, e o prazo de recuperação estimado é de dois meses.

Apesar do empate, o Internacional se despediu da competição, já que foi superado por 1 a 0 no jogo de ida, realizado na Argentina. Assim, a equipe, que completou o nono jogo sem triunfar na temporada (quatro empates e cinco derrotas), somou mais uma eliminação em 2024. Na Copa do Brasil, contra o Juventude, foi superado por 3 a 2 no agregado e também deu adeus à competição.

O Inter retorna aos gramados contra o Bahia, neste sábado, pela 20ª rodada do Brasileirão. A bola rola 20h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Atualmente o Colorado é o 13º colocado, com 19 pontos.