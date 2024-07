Luiz Henrique valoriza empate do Botafogo contra o São Paulo no Morumbis

O Botafogo ficou no empate com o São Paulo, nesta quarta-feira, no Morumbis. O resultado mantém os alvinegros na liderança do Campeonato Brasileiro.

Luiz Henrique valorizou o ponto conquistado fora de casa: "Esse empate fora de casa foi muito bom. Mas sabíamos que poderíamos mais. Levamos o gol, conseguimos virar, mas sofremos o empate. Sabemos que jogar fora de casa é sempre difícil", disse.

Fim de jogo: São Paulo 2 x 2 Botafogo. Gols do Alvinegro foram marcados por Tiquinho Soares e Cuiabano.

"Levamos esse jogo de aprendizado. Vamos seguir que o Campeonato Brasileiro é longo" , completou o atacante.

O Botafogo chegou a 40 pontos na Série A. Os alvinegros voltam a campo neste sábado, quando terão pela frente o Cruzeiro, no Nilton Santos.