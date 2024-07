Lucas Moura lamenta empate do São Paulo: 'Futebol não é merecimento'

Lucas Moura lamentou o empate do São Paulo em 2 a 2 com o Botafogo nesta quarta-feira (24), no Morumbis, pela 19ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

Lucas destacou o segundo tempo do São Paulo e opinou que o time merecia vencer.

O Tricolor não brilhou na etapa inicial, mas buscou o empate na parte final e teve chances para virar.

Lucas Moura, um dos destaques do jogo, recebeu o terceiro cartão amarelo e não enfrentará o Fortaleza, sábado, no Castelão.

Eu acho que no segundo tempo tivemos mais volume, mais chances claras, e merecíamos placar melhor. Mas futebol não é merecimento, é eficiência. Enfrentamos um grande time, forte fisicamente. Jogo duro. Campeonato Brasileiro é isso Lucas Moura, ao SporTV