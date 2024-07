Lacazette brilha, e França vence os EUA em estreia nas Olimpíadas de Paris

A França venceu os EUA por 3 a 0 nesta quarta-feira, no Estádio de Marselha, pela primeira rodada da fase de grupos das Olimpíadas de Paris. O experiente atacante Alexandre Lacazette foi o autor do primeiro gol e deu a assistência do segundo tento, anotado por Michael Olise.

Com o resultado, o país anfitrião ocupa a liderança do grupo A, com três pontos, mesma pontuação da Nova Zelândia, segunda colocada, mas com um saldo de gols melhor (3 a 1). Já os EUA e a Guiné aparecem nas últimas colocações, com zero.

A França disputa a segunda rodada da fase de grupos dos Jogos Olímpicos no próximo sábado, às 16h (de Brasília), contra a Guiné, no Estádio de Nice. Enquanto os EUA enfrentam a Nova Zelândia, no mesmo dia, às 14h, no Estádio de Marselha.

??? ????? ?????????, ???? ???????? ! ? On démarre bien nos JO à la maison ???? ??3-0?? | #FRAUSA | #Paris2024 pic.twitter.com/5Ue8yLIcFR ? Equipe de France ?? (@equipedefrance) July 24, 2024

O jogo

O jogo começou bastante equilibrado, mas a seleção francesa passou a comandar as ações a partir da metade do primeiro tempo.

No início da etapa final, aos 16 minutos, a França abriu o placar. Lacazette recebeu pelo meio, cortou para a direita e acertou um lindo chute rasteiro de fora da área para balançar as redes.

Após o gol, os EUA foram para o ataque e criaram algumas chances, mas sem sucesso. Ao contrário da seleção francesa, que ampliou aos 24 minutos, com Olise. Lacazette protegeu a bola pelo meio e tocou para o meia, que dominou girando e finalizou colocado no canto para marcar mais um belo gol.

Aos 37 minutos, o país anfitrião chegou ao seu terceiro tento. Após escanteio cobrado por Joris Chotard, Loic Badé venceu a disputa pelo alto e cabeceou firme para marcar.

