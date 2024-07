John Textor manda mensagem a PVC e ouve a pergunta que nunca respondeu

O colunista Paulo Vinícius Coelho contou no De Primeira que John Textor, dono do Botafogo, mandou uma mensagem para ele com críticas à cobertura do UOL em relação à série de acusações sem provas que o dirigente norte-americano tem feito desde o ano passado.

PVC rebateu fazendo a pergunta que Textor nunca respondeu: por que ele não leva seu dossiê ao MP de Goiás, que investiga a manipulação de jogos no Brasil? Até então, após investigação, o órgão já denunciou 17 atletas sob suspeita de manipular partidas —nenhum deles relacionados ao jogos citados por Textor.

Textor mandou mensagem dizendo que entende que o UOL tem uma questão editorial diretamente contra ele. Eu disse a ele que não: não tem questão editorial nenhuma do UOL em relação ao Textor. Ele disse que é preciso que se entenda que a manipulação de resultados é uma questão global, o que eu estou de acordo. Ontem, a gente falou do Textor ter citado jogadores do Botafogo que fizeram parte de manipulação de resultados no ano passado, sem citar nomes, e a gente deixou claro que ele citou nomes, porque é só você pegar os 22 jogadores que saíram do elenco, tirar os seis jogadores que foram para clubes dele e separar os jogos que o time venceu, como por exemplo o Raí, que só jogou um jogo e o time venceu, e você vai ter a lista de 11 jogadores só. Então, ele citou os nomes sem citar os nomes, é só fazer um exercício de inteligência para saber.

E eu refiz para ele a pergunta: por que o senhor não levou o seu dossiê, as suas informações, para o Ministério Público de Goiás? E essa resposta não tem, estou aguardando e ele até agora não ofereceu a resposta. Por que não levar o dossiê com as informações que ele acha relevantes ao MP de Goiás, já que o MP de Goiás tem uma investigação que já dura três anos sobre manipulação de resultados e já investigou e denunciou 17 atletas? É a investigação mais concreta do Brasil. Esta resposta o Textor nunca ofereceu. Paulo Vinícius Coelho

Hernan: Vanderlan, do Palmeiras, recebeu proposta do Rennes, da França

O Rennes, da França, que contratar o lateral esquerdo do Palmeiras, Vanderlan, informou André Hernan. O time francês fez uma proposta pelo jogador, que o interessa não é de hoje.

Hernan: Proposta do Celta fez James repensar permanência no São Paulo

Uma proposta do Celta, da Espanha, fez James Rodríguez repensar sua permanência no São Paulo, segundo Hernan. O clube espanhol não fez proposta ao Tricolor, mas o empresário do jogador tenta uma rescisão de contrato tendo em vista La Liga.

Corinthians e caso Vai de Bet: 'Polícia agora vai atrás do dinheiro', diz Perrone

Ricardo Perrone trouxe novidades sobre o caso Vai de Bet no Corinthians. O colunista do UOL comentou a quebra do sigilo bancário e o bloqueio de ativos da empresa investigada como laranja no esquema, a Neo Way. "Polícia agora vai atrás do dinheiro", disse ele.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, às 16h (de Brasília) durante as Olímpiadas, o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (às 16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (às 16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - UOL News Esporte - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.