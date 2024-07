Jogadores do Atlético-GO peitam juiz e são contidos pela polícia; veja

Jogadores do Atlético-GO partiram para cima do árbitro Luciano da Silva Miranda Filho após o empate contra o Bahia por 1 a 1, nesta quarta-feira (24), pela 19ª rodada do Brasileirão.

O que aconteceu

O caso aconteceu logo após o apito final. Os jogadores do Atlético-GO já vinham reclamando com o árbitro antes do fim da partida por causa do tempo de acréscimos. As reclamações ficaram maiores quando Luciano, aos 52 minutos, expulsou o zagueiro Alix, que havia tirado a camisa achando que o jogo havia acabado. O defensor já tinha amarelo.

O Bahia empatou o jogo no lance seguinte. A equipe baiana conseguiu achar uma bola alçada na área, e Jean Lucas deixou tudo igual.

Jogadores do Atlético-GO partiram para cima de Luciano Miranda logo após o apito final. O atacante Emiliano Rodríguez chegou a puxar a camisa do árbitro, e Guilherme Romão deu um empurrão. Outros atletas peitaram o juiz.

Policiais entraram em ação e ajudaram a colocar fim à confusão. A arbitragem deixou o campo escoltada pela polícia e sob os gritos de "ladrão".

O árbitro ainda foi ao VAR após o término da partida. Ele, no entanto, não mostrou mais nenhum cartão — ao menos em campo.

Atlético-GO e Bahia empatam

Atlético-GO e Bahia ficaram no 1 a 1, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela 19ª rodada do Brasileirão. Luiz Fernando colocou o Dragão na frente, mas Jean Lucas deixou tudo igual no último lance.

O resultado foi pior para o Atlético-GO. A equipe goiana chegou aos 12 pontos e aparece na lanterna da competição. O Bahia, por sua vez, foi aos 31 e está no 7° lugar.