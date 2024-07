Bragantino vira na Sul-Americana, avança e encara Corinthians nas oitavas

Nesta quarta-feira (24), no Estádio Nabi Abi Chedid, o Red Bull Bragantino garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana. A equipe paulista virou sobre o Barcelona-EQU com gol de Jhon Jhon e venceu por 3 a 2 (4 a 3 no agregado).

O que aconteceu

O gol de Jhon Jhon garantiu a virada do Bragantino na reta final do segundo tempo. Antes, Lincoln marcou também na etapa complementar.

Thiago Borbas, para os mandantes, e Aníbal Chalá e Brian Oyola, para os equatorianos, foram às redes ainda no primeiro tempo. O Barcelona-EQU esteve à frente no placar duas vezes.

Com o resultado, o Bragantino encara o Corinthians na fase oitavas de final. O primeiro jogo será no dia 14 de agosto, no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, com horário a ser confirmado pela Conmebol. Do outro lado, o Barcelona-EQU se despede da competição na fase dos playoffs.

O Massa Bruta volta aos gramados no domingo, às 11h (de Brasília), quando enfrenta o Fluminense, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Nabi Abi Chedid. O Barcelona-EQU, por sua vez, no mesmo dia, às 21h, visita o Independiente Juniors, pela Copa do Equador, no Estádio Banco Guayaquil.

Como foi o jogo

O Barcelona-EQU inaugurou o marcador aos 6 minutos da etapa inicial. Pela esquerda do campo de ataque, Aníbal Chalá mandou a bola para área e Adonis Preciado completou, livre de marcação, com o pé direito para balançar as redes defendidas por Cleiton.

O empate do RB Bragantino veio aos 22 minutos. Vitinho carregou pelo lado esquerdo do ataque, limpou a marcação e cruzou para o segundo poste. Thiago Borbas subiu mais alto que a defesa equatoriana e cabeceou para empatar o duelo em Bragança Paulista.

Porém, ainda na primeira etapa, aos 44 minutos, o Barcelona-EQU retomou a vantagem no placar. Após bater receber passe em escanteio curto, Brian Oyola, pela direita, cruzou para a grande área. A bola não foi desviada por nenhum jogador, enganou o goleiro Cleiton e parou no fundo do gol.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o clube paulista novamente deixou tudo igual no confronto. A defesa dos visitantes errou na saída de bola e o RB Bragantino aproveitou a chance. Nathan Mendes recebeu belo passe e cruzou para a Lincoln, que, de cabeça, cravou o segundo gol do Massa Bruta.

O Red Bull Bragantino virou aos 40 minutos, com Jhon Jhon. O ex-palmeirense recebeu, em profundidade, de Lucas Evangelista e, dentro da grande área, finalizou no canto esquerdo de Burrai, arqueiro do Barcelona-EQU.