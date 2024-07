Ídolo, Elano marca presença em treino do Santos no CT Rei Pelé

O treino do Santos desta quarta-feira contou com uma novidade. Hoje treinador, o ídolo e ex-jogador Elano visitou o CT Rei Pelé, reencontrou o antigo companheiro Léo e conversou com o elenco e com o técnico Fábio Carille.

Elano está sem clube desde junho de 2023, quando viu chegar ao fim sua segunda passagem como técnico da Ferroviária. Além da equipe do interior paulista, o ídolo do Santos também treinou Inter de Limeira, Figueirense e Náutico.

Formado nas categorias de base do Santos, Elano começou a carreira como profissional em 2001. Em sua primeira passagem pelo Alvinegro Praiano, que se encerrou em 2004, o ex-meia foi bicampeão Brasileiro (2002 e 2004), sendo um dos principais destaques da equipe em ambas as campanhas.

Uma selfie de histórias marcantes no Peixão! ???? pic.twitter.com/t6kjqR4Qra ? Santos FC (@SantosFC) July 24, 2024

Após passagem no futebol europeu, onde defendeu Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, Manchester City, da Inglaterra, e Galatasaray, da Turquia, Elano retornou ao Santos em 2011. Em sua segunda passagem pelo Peixe, ele conquistou a Libertadores (2011), a Recopa Sul-Americana e foi bicampeão do Campeonato Paulista (2011 e 2012).

Em 2015, Elano voltou ao Santos para sua terceira e última passagem pela Vila Belmiro. Em duas temporadas, o ex-meia conquistou o Paulistão duas vezes, em 2015 e 2016 - quando anunciou a aposentadoria.