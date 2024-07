Gómez fala em detalhe e pede Palmeiras ligado até o último minuto dos jogos

O Palmeiras foi derrotado pelo Fluminense, por 1 a 0, na noite desta quarta-feira, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jhon Arias marcou o gol da vitória, no Maracanã, no fim do segundo tempo. Capitão da equipe, Gustavo Gómez lamentou o resultado e citou o que foi decisivo no jogo.

"Tomamos o gol em um contra-ataque. Acho que fizemos um bom jogo. Futebol é isso, tem que estar ligado, concentrado nos 96 minutos. É duro o jogo. Em um jogo assim, o detalhe fez muito a diferença", disse à TV Globo.

Com esse resultado, o Alviverde chegou a seu quinto jogo sem vitória fora de casa e não conseguiu emendar uma sequência positiva. Assim, o clube encerrou o primeiro turno do Brasileirão na terceira posição da tabela, com 36 pontos conquistados, atrás de Botafogo (40) e Flamengo (37).

Jhon Arias aproveitou o cruzamento de Kevin Serna, aos 41, e chegou batendo de primeira para balançar a rede de Weverton. O Tricolor carioca fica com 14 pontos, na 19ª posição.

O Alviverde volta a campo neste sábado, quando enfrenta o Vitória, pela 20ª rodada da competição. A bola rola às 19 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).