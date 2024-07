Gol contra o Coritiba trouxe marca inédita para Furch no Santos; confira

Depois de passar por um amargo jejum, Julio Furch se reencontrou com o caminho dos gols. Na última segunda-feira, o atacante anotou um dos tentos da vitória de 4 a 0 do Santos sobre o Coritiba, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

O gol, aliás, trouxe uma marca inédita para o argentino. Pela primeira vez, ele marcou em dois compromissos seguidos com a camisa alvinegra. O centroavante também balançou as redes no empate de 1 a 1 com o Vila Nova, fora de casa.

Até então, Furch nunca havia conseguido atingir o feito. Até castigar o Vila Nova, inclusive, ele vivia um incômodo jejum. Foram seis partidas seguidas em branco.

Em março deste ano, o atacante conseguiu anotar dois gols em uma única partida, na vitória de 3 a 2 sobre a Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista.

O argentino chegou ao Santos em julho de 2023. Até o momento, são 45 partidas, sendo 20 como titular, com nove gols e uma assistência.

Líder da Série B, o Peixe volta a campo no domingo, quando visita o CRB, pela 18ª rodada do torneio. A bola rola no gramado do Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), a partir das 18h30 (de Brasília).