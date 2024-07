Giuliano sofre lesão na coxa direita e vira desfalque no Santos novamente; veja detalhes

O técnico Fábio Carille ganhou uma 'nova' dor de cabeça. Na noite desta quarta-feira, o Santos informou que o meia Giuliano passou por exames e teve constatada uma lesão na região posterior da coxa direita, se tornando desfalque no Peixe mais uma vez.

Giuliano precisou deixar o gramado durante a goleada santista sobre o Coritiba, pela Série B, na última segunda-feira. Ele foi substituído aos 27 minutos do primeiro tempo e deu lugar a Serginho após sentir o problema físico na coxa no lance do segundo gol.

Através de comunicado oficial, o Alvinegro Praiano divulgou que o meia-atacante já iniciou tratamento no CEPRAF. Por ora, não existe uma previsão para reintegração do atleta, que ficará na recuperação até que reúna condições plenas para poder voltar a atuar em alto nível.

O confronto diante do Coritiba marcou o retorno de Giuliano aos gramados após mais de três semanas. Ele havia se recuperado de uma lesão muscular, em um local muito próximo a região deste novo problema, e já estava treinando com o elenco há quase uma semana, sem dores.

Foi justamente por essa razão que o camisa 20 havia pedido para disputar o jogo na Vila Belmiro. Os profissionais do departamento médico do Santos, porém, orientaram que o atleta deveria retornar apenas contra o CRB, no próximo domingo (28).

"Foi decidido pelo treinador a escalação do atleta, ciente do risco relativo. Ele sentiu a coxa exatamente no lance que fez o segundo gol", escreveu o Santos na nota divulgada.

Essa é a terceira lesão do meia com a camisa do Peixe, a segunda na coxa. Dos 33 jogos disputados pela equipe, ele entrou em campo em 22. Agora, como Giuliano não tem previsão para retornar aos gramados, a tendência é que Carille volte a escalar Serginho, que vem de boas atuações.

Sem Giuliano por um período indeterminado, o Santos volta aos gramados neste domingo, quando encara o CRB. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Veja a nota completa do Santos sobre a lesão de Giuliano:

"Substituído ainda no primeiro tempo da vitória do Santos diante do Coritiba, o meia Giuliano foi avaliado pelo Departamento Médico do Clube e teve constatada uma lesão na região posterior da coxa direita, em local muito próximo à contusão anterior. Ele já iniciou tratamento no CEPRAF e não há previsão, por ora, para reintegração, ficando na recuperação até que reúna condições plenas para poder jogar da forma e intensidade que vem atuando.

Vale ressaltar que o atleta tratou uma lesão muscular, já estava quase uma semana treinando em campo, assintomático, e animado, solicitou participar da partida, ainda que a orientação do Departamento Médico fosse de retorno apenas na partida contra o CRB. Foi decidido pelo treinador a escalação do atleta, ciente do risco relativo. Ele sentiu a coxa exatamente no lance que fez o segundo gol.

Giuliano é um dos atletas que mais realizam acelerações e desacelerações durante as partidas do Santos - pelos dados fisiológicos de GPS - que são os mecanismos principais para ocorrência de lesões musculares. Dessa forma, o Departamento Médico vê como primordial estender o tempo de reabilitação, até que ele tenha um condicionamento muscular adequado para diminuir esses riscos".