Giuliano e Guilherme participaram de quase metade dos gols do Santos na temporada

Contratados no começo deste ano, Giuliano e Guilherme precisaram de pouco tempo para provarem o seu valor no Santos. A dupla vem sendo decisiva e participou de quase metade dos gols do clube na temporada.

Juntos, eles somam 21 participações. O Alvinegro Praiano balançou as redes 50 vezes em 33 compromissos.

Guilherme é quem tem os melhores números. O atacante tem sete tentos e cinco assistências em 26 aparições. Giuliano tem o mesmo números de gols e foi garçom duas vezes em 22 atuações.

Na última segunda-feira, o Santos contou com um gol de cada para superar o Coritiba por 4 a 0, pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro.

Líder da competição, o Peixe volta a campo no domingo, quando visita o CRB, pela 18ª rodada. A bola rola no gramado do Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), a partir das 18h30 (de Brasília).