Flu vence Palmeiras com show da torcida no Maracanã e respira mais aliviado

Do UOL, no Rio de Janeiro

O Fluminense respirou no fim e venceu o Palmeiras por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Maracanã. Jhon Arias fez o gol já nos momentos derradeiros do segundo tempo em partida com muitas faltas e poucas finalizações. O jogo foi válido pela 19ª do Campeonato Brasileiro.

O resultado deixa o Fluminense, que conquista a segunda vitória seguida, em penúltimo, com 14 pontos. O Cuiabá, primeiro time fora do Z4, tem 17. O Palmeiras cai para terceiro, com 36 pontos. Flamengo, em segundo, tem 37, enquanto o líder Botafogo tem 40.

O Fluminense volta a jogar no domingo e o Palmeiras no sábado. O time carioca enfrenta o Red Bull Bragantino fora de casa às 11h (de Brasília), enquanto os paulistas recebem o Vitória às 19h (de Brasília).

Thiago Silva voltou a jogar no Maracanã depois de 16 anos. Ele fez a estreia pelo Flu na última rodada, mas teve o primeiro encontro com a torcida nesta quarta. O zagueiro foi ovacionado quando apareceu na escalação no telão e entrou em campo com uma braçadeira em homenagem ao movimento de inclusão de pessoas com o transtorno do espectro autista.

Richard Ríos e Lázaro foram novidades do Palmeiras no banco de reservas. Vitor Reis, de 18 anos, foi titular com a lesão de Murilo, assim como Dudu e Felipe Anderson.

A torcida do Fluminense fez bonita festa. Com mais de 51 mil presentes no Maracanã, o tricolor foi recebido em campo com bandeiras, fogos, fumaça e muita festa.

O técnico Mano Menezes ganhou um desfalque. Thiago Santos levou o terceiro cartão amarelo e fica fora da próxima rodada.

Abel Ferreira também ficará desfalcado. Raphael Veiga precisará cumprir suspensão depois de levar o terceiro amarelo por falta em Arias. O técnico, porém, retorna à equipe depois de ficar fora neste jogo. Quem comandou o time foi o auxiliar João Martins.

Como foi o jogo

O primeiro tempo não foi bom. Os dois times tiveram poucas oportunidades concretas de marcar o gol e as finalizações mais promissoras terminaram em bolas por cima da trave. O Flu até começou melhor a partida mas esbarrou em muitos erros para concluir e criar os lances ofensivos. Mesmo assim, saiu bastante aplaudido de campo.

O árbitro e a demora do Palmeiras em saídas de bola irritaram o Maracanã. O time visitante apostou no contra-ataque, mas teve dificuldades de completar e dar prosseguimento às jogadas e mostrou pouca criatividade. Na defesa, porém, foi bem.

As defesas sobressaíram aos ataques. Mesmo com as alterações, as duas equipes enfrentaram problemas para chegar com qualidade na área adversária e, ao menos, assustar. O Palmeiras apostou em Richard Ríos, Rony, Gabriel Menino, Rony e Lázaro. O Flu teve Kevin Serna, anunciado há dois dias, que fez a estreia entrando na vaga de Marquinhos, além de Marcelo utilizado no meio-campo e Nonato.

O Fluminense melhorou na reta final e empolgou ainda mais o estádio, que pedia a vitória. Cada time tinha apenas uma finalização no alvo em toda partida quando Serna fez ótima jogada e Arias colocou para dentro, fazendo o Maracanã explodir na comemoração. Resultado ótimo para os tricolores e péssimo para o Alviverde.

Lances importantes

Tentou. No primeiro minuto de jogo no primeiro tempo, Cano cruzou na segunda trave e Arias apareceu nas costas da defesa, mas Weverton defendeu.

Por cima. Aos três, Thiago Silva deu bonito lançamento do meio de campo para Marquinhos. O atacante dominou no peito e, sem deixar cair, mandou por cima do gol.

Isolou. Aos 16, Raphael Veiga finalizou longe do gol.

Não deu em nada. Aos 47, Vanderlan roubou a bola, tabelou com Flaco López e finalizou cruzado para a defesa de Fábio. Na sobra, a defesa tricolor afasta.

Para fora. Aos 18 minutos do segundo tempo, o Palmeiras recuperou a posse no meio de campo e Gabriel Menino arriscou de fora da área, mas sem grande perigo.

Por pouco. Aos 26, Diogo Barbosa cobrou lateral rápido, Marcelo cruzou na área e Arias cabeceou mal. Ele não chegou inteiro na bola.

Mais perto. Aos 31, Marcelo cobrou escanteio e Thiago Silva cabeceou por cima do gol.

1x0. Aos 41, Serna fez ótima jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. Arias finalizou de canhota, de primeira, e abriu o placar para o Flu.

Ficha técnica

Fluminense x Palmeiras - 19ª rodada do Brasileirão

Data e hora: 24 de julho de 2024, às 21h30

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Arbitro: Wilton Pereira Sampaio (FIFA-GO)

Assistentes: Bruno Raphael Pires (FIFA-GO) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA-MG)

Cartões amarelos: Thiago Santos, Ganso (FLU), Gustavo Gómez, Raphael Veiga, Zé Rafael (PAL)

Cartões vermelhos: -

Gols: Arias, aos 41 minutos do segundo tempo

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa; André, Martinelli (Nonato), Marquinhos (Serna), Ganso (Marcelo); Arias e Cano (Kauã Elias). Técnico: Mano Menezes.

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Vitor Reis e Vanderlan; Aníbal Moreno (Richard Ríos), Zé Rafael e Raphael Veiga (Gabriel Menino); Dudu (Maurício), Felipe Anderson (Lázaro) e Flaco López (Rony). Técnico: João Martins.