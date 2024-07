Em jogo atrasado da sexta rodada, Aparecidense empata com Ypiranga deixa o Z4 da Série C

Nesta quarta-feira, no Estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO), a Aparecidense empatou sem gols com o Ypiranga, pela sexta rodada, atrasada, da Série C do Campeonato Brasileiro.

O jogo foi disputado somente nesta quarta-feira por conta das enchentes que ocorreram no Rio Grande do Sul no mês de maio.

Agora, diante do empate, a Aparecidense chega aos 14 pontos e sobe para a 14ª posição da Série C do Campeonato Brasileiro, deixando, assim, a zona de rebaixamento da competição. O Ypiranga, por sua vez, ganha uma posição e se mantém no G8 da competição, posição que garante vaga nas oitavas de final. A equipe gaúcha contabiliza 20 unidades.

Pela próxima rodada da Série C do Brasileirão, a Aparecidense recebe o Floresta, no Estádio Aníbal Batista de Toledo, às 20h (de Brasília), na próxima segunda-feira (29). Já o Ypiranga, no domingo (28), às 16h30, recebe o Botafogo-PB, no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS).

O duelo foi marcado pelo equilíbrio, em todos os aspectos, sem grandes chances de gol. A Aparecidense, mandante, acertou a meta rival apenas três vezes, enquanto o Ypiranga finalizou quatro chutes corretos.