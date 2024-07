Em clássico do Rugby Sevens, Nova Zelândia vence África do Sul e avança às quartas na Olimpíadas de Paris

As Olimpíadas de Paris 2024 tiveram o pontapé inicial já nesta quarta-feira, antes mesmo da cerimônia de abertura oficial dos Jogos. E a disputa do Rugby Sevens masculino começou já com um clássico entre duas fortes seleções da modalidade.

Na tarde desta quarta-feira, Nova Zelândia e África do Sul estiveram frente a frente no Stade de France, na capital francesa. Os neozelandeses superaram os sul-africanos pelo placar de 17 a 5 e conquistaram três pontos em um dos duelos mais esperados do Grupo A.

O jogo entre as duas seleções foi bastante parelho no primeiro tempo e terminou com parcial de 10 a 5 para a Nova Zelândia. Nos sete minutos finais, porém, a equipe conhecida como 'All Blacks' melhorou e fechou o marcador em 17 a 5.

Ao final da partida, os neozelandeses conquistaram três tries (que valem cinco pontos no placar) e também realizaram uma conversão (que conta dois pontos). Do outro lado, o time sul-africano teve apenas um try.

Ça y est, les crampons foulent désormais le terrain olympique de Rugby à Sept au Stade de France ???

?

The time has come ! The spikes are now out on the Olympic Rugby Sevens' pitch ??? ? Paris 2024 pic.twitter.com/TvQ907jigS ? Paris 2024 (@Paris2024) July 24, 2024

Mais cedo nesta quarta-feira, poucas horas antes de se enfrentarem, Nova Zelândia e África do Sul já tinham feito suas respectivas estreias. A seleção da Oceania venceu o Japão por 40 a 12, enquanto a equipe do continente africano perdeu para a Irlanda por 10 a 5.

Outras seleções tradicionais no Rugby Sevens, Austrália, Irlanda e Argentina conquistaram duas vitórias nesta quarta-feira. Os australianos e os argentinos venceram Samoa e Quênia, enquanto os irlandeses bateram África do Sul e Japão.

Atual campeã olímpica, a seleção do Fiji também estreou com o pé direito. A equipe bateu Uruguai e Estados Unidos pela chave C. Já a anfitriã França, comandada pelo técnico Antoine Dupont, empatou com os EUA e também superou os uruguaios.

Os resultados desta quarta-feira colocaram Argentina, Nova Zelândia e Irlanda já nas quartas de final do Rugby nos Jogos Olímpicos - todas têm seis pontos em seus respectivos grupos. Já no Grupo C, a definição ficará para a rodada final, visto que Fiji está com seis pontos, a França tem cinco, os EUA têm três e o Uruguai, dois.

Veja todos os resultados do Rugby Sevens masculino desta quarta-feira:

Grupo A

Irlanda 10 x 5 África do Sul

Nova Zelândia 40 x 12 Japão

Irlanda 40 x 5 Japão

Nova Zelândia 17 x 5 Austrália

Grupo B

Austrália 21 x 14 Samoa

Argentina 31 x 12 Quênia

Austrália 21 x 7 Quênia

Argentina 28 x 12 Samoa

Grupo C

França 12 x 12 EUA

Fiji 40 x 12 Uruguai

França 19 x 12 Uruguai

Fiji 38 x 12 EUA

Ao final da fase de grupos, classificam-se às quartas de final as duas melhores seleções de cada grupo e os dois melhores terceiros colocados no geral.