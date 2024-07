Dinenno celebra retorno aos gramados após três meses fora e destaca apoio de companheiros de Cruzeiro

Na noite desta quarta-feira, o Cruzeiro garantiu mais uma vitória dentro de seus domínios. A Raposa bateu o Juventude no Mineirão, por 2 a 0, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, graças a gols de William e Juan Dinenno - ambos de pênalti.

O confronto marcou o retorno do centroavante Dinenno ao time celeste. O argentino retornou aos gramados após três meses fora por lesão e já balançou as redes. Após a partida, ele celebrou a volta com gol e valorizou o apoio que recebeu dos companheiros de equipe.

"Estou muito contente, principalmente pelo resultado. Poder jogar, estar dentro de campo e comemorar com o time. Foram três meses e meio fora, um período muito difícil, mas meus companheiros sempre me ajudaram a me sentir parte do grupo. Eles, junto com a comissão técnica e minha família, sempre me deram apoio. Comemorar um gol para mim é importante, mas o mais importante é estar comemorando a vitória", declarou em entrevista ao Premiere.

Dinenno também relembrou a frustração durante o período de recuperação e ressaltou todo o carinho que recebeu de pessoas próximas. O jogador ficou bastante agitado quando o técnico Fernando Seabra o chamou para entrar e pôde contribuir para a vitória mineira.

"(Passei) por muitas coisas. A verdade é que, com a questão da lesão, acabamos não sabendo muito o que havia acontecido. Foi muito frustrante, tentamos uma recuperação inicial que não funcionou. Fiz uma cirurgia, passei por mudanças no corpo. Mas como falei, a todo momento senti muito o apoio da gente que está perto, dos companheiros, da comissão técnica. Quando ele me chamou, veio tudo isso junto na minha cabeça e só queria entrar para ajudar a equipe a conseguir a vitória", concluiu.

Esta foi a oitava vitória do Cruzeiro em casa - o time está invicto e tem 100% de aproveitamento jogando com o apoio de sua torcida. O triunfo no Mineirão levou a equipe celeste para a quinta colocação, alcançando os 32 pontos.

Em seu próximo compromisso da Série A, o Cruzeiro de Dinenno terá pela frente um adversário difícil. A Raposa encara o líder Botafogo neste sábado, a partir das 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, em busca da segunda vitória consecutiva no torneio nacional.