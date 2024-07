Corinthians: Romero repete roteiro de 2023 e vira figura chave contra o Z4

O atacante Ángel Romero foi destaque no Corinthians nas últimas duas rodadas do Campeonato Brasileiro, nas vitórias contra Criciúma e Bahia. O camisa 11, assim como ocorreu em 2023, vem sendo figura importante na luta do Timão contra o Z4 da liga nacional.

Romero anotou o gol de empate da vitória por 2 a 1 contra o Criciúma e foi o autor do tento solitário no triunfo por 1 a 0 diante do Bahia, no último domingo.

Segundo dados registrados pelo Sofascore, dos últimos 10 gols anotados por Romero no Campeonato Brasileiro, nove abriram ou empataram o placar.

Em 2023, na reta final do Brasileirão, Romero foi muito importante na luta contra a queda. O atacante anotou sete gols nos últimos 10 jogos da competição, sendo vital para o time de Mano Menezes não ser rebaixado.

Na edição atual, por mais que ainda falte um turno inteiro pela frente, Romero reaparece como protagonista em um momento delicado do Timão. Até a vitória contra o Criciúma, o alvinegro acumulava dois triunfos, seis empates e oito derrotas na liga nacional, afundado na zona de rebaixamento. Agora, a equipe se encontra em 14ª, com 18 pontos.

Após a partida contra o Bahia, no vestiário, Romero teve discurso impactante na roda com os companheiros. "Como o professor falou, ele vai precisar de todo mundo. Estou há sete anos aqui, já fui titular, reserva, não relacionado, mas sempre tem que colocar em primeiro o Corinthians. O mais importante é o Corinthians. Independentemente de qualquer coisa, quem faz gol, quem não faz. A gente tem que tirar o Corinthians dessa situação, e vamos tirar. Temos elenco para brigar lá em cima. Passo a passo, não ganhamos nada, humildade, mas vamos sair dessa situação", disse o atacante.

Na temporada atual, somando todas as competições, Romero possui 11 gols e quatro assistências em 34 partidas (26 como titular). Apenas Yuri Alberto tem ano mais artilheiro, com 14 tentos.

A tendência é que Romero seja novamente titular do Corinthians no jogo contra o Grêmio, na próxima quinta-feira, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.