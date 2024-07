Cruzeiro escala tabela e cola no G-4 após vitória sobre o Juventude

Na noite desta quarta-feira (23), o Cruzeiro seguiu imparável dentro de casa e venceu o Juventude, por 2 a 0, no Mineirão.

O que aconteceu

William e Juan Dinenno anotaram os gols do triunfo do time mineiro. Cada um marcou em uma das etapas, ambos convertendo pênaltis.

Com o resultado, o Cruzeiro segue dominante dentro de seus domínios - em oito jogos disputados, foram oito vitórias. Neste momento, a equipe chegou aos 32 pontos e assumiu a quinta posição do Brasileiro, mas ainda pode cair posições dependendo dos resultado da rodada. Já o Juventude ocupa a 12ª colocação, com 21 pontos.

Agora, as duas equipes voltam a campo neste sábado, já pela 20ª rodada da Série A. O Cruzeiro visita o Botafogo a partir das 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, enquanto o Juventude recebe o Criciúma um pouco mais cedo, às 19h, no Alfredo Jaconi.

Como foi o jogo

A primeira grande chance da partida saiu aos seis minutos de jogo. Em sobra de bola na entrada da grande área, Lucas Romero chegou batendo de primeira. A bola, porém, passou com perigo à esquerda do gol defendido pelo goleiro Gabriel.

Aos dez minutos, o Juventude respondeu. Gilberto fez boa jogada pela esquerda e cruzou para a área. Sozinho, Erick Farias cabeceou, mas pegou mal na bola. Ela ainda desviou no zagueiro João Marcelo e quase sobrou para o ataque do Jaconero, mas acabou indo pela linha de fundo em escanteio.

Com 24 minutos no relógio, a Raposa teve nova chance em uma finalização de fora da área. Matheus Henrique decidiu arriscar e chutou forte, mas o goleiro Gabriel estava atento e fez grande defesa, espalmando pela linha de fundo. E na cobrança de escanteio, o Cruzeiro quase abriu o marcador. Após cobrança de escanteio na segunda trave, João Marcelo se desmarcou bem e cabeceou para o gol, mas a bola passou rente à trave esquerda e foi para fora.

Foi aos 42 minutos que o clube celeste teve um pênalti marcado a seu favor. Após bola lançada para a área, Kaiki Bruno cabeceou para o meio e a bola bateu na mão de Gabriel Inocêncio. No rebote, Lautaro Díaz marcou, mas a arbitragem manteve a marcação da penalidade. William foi para a batida e guardou: 1 a 0 para o Cruzeiro.

Já nos acréscimos, a Raposa teve uma grande oportunidade de ampliar a vantagem no placar. Em saída errada do Juventude, Matheus Pereira ficou com a bola, driblou o goleiro Gabriel e cruzou para trás na grande área. Kaio Jorge até conseguiu dominar, mas finalizou em cima da zaga do Juventude.

Aos três minutos da segunda etapa, o Cruzeiro teve uma chance de ouro para fazer o segundo gol. Após lindo passe de Matheus Pereira, Kaio Jorge saiu cara a cara com o goleiro Gabriel e bateu rasteiro, mas o arqueiro dos visitantes fez grande defesa e evitou o gol cruzeirense.

Com 13 minutos, o Cruzeiro quase fez um gol de placa no Mineirão. Lucas Romero ganhou de cabeça na meia lua. Matheus Pereira dominou e virou uma bicicleta impressionante, obrigando o goleiro Gabriel a espalmar para escanteio.

A primeira grande chance do Juventude foi sair aos 33 minutos do segundo tempo. Em cobrança de falta para dentro da grande área, Mandaca subiu mais alto que a zaga do Cruzeiro e cabeceou para o gol, mas Cássio fez boa defesa para evitar o empate jaconero.

Foi já próximo ao fim do jogo que a Raposa teve oportunidade para marcar novamente. Após revisão no VAR, o árbitro marcou pênalti por um toque de mão de Lucas Freitas. Na cobrança, Juan Dinenno bateu no canto direito e fez o gol da vitória cruzeirense.