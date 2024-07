Corinthians x Grêmio: veja onde assistir ao jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro

O Corinthians enfrente o Grêmio nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena. O compromisso é válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir: O confronto será transmitido de forma exclusiva pela Premiere, via Pay-Per-View. Você também acompanha tudo do jogo no tempo real do site da Gazeta Esportiva.

Como chegam as equipes?

O Corinthians, após semanas de crise, vive momento de alta no Brasileirão. A equipe comandada por Ramón Diaz venceu os últimos dois jogos, contra Criciúma e Bahia, e escapou da zona de rebaixamento.

Neste momento, o Timão se encontra na 14ª posição, com 18 pontos conquistados, três a mais em relação ao Vitória, primeira equipe do Z4.

Já o Grêmio ainda está na zona de rebaixamento, mas conseguiu três pontos importantes na última rodada, contra o Vitória. Com o triunfo, o Imortal chegou aos 14 pontos, com dois jogos a menos para fazer. O time se encontra na 18ª colocação.