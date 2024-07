Corinthians x Grêmio: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

O Corinthians recebe o Grêmio nesta quinta-feira, na Neo Química Arena. A partida, válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, está marcada para às 20h (de Brasília).

O Timão vem embalado sob o comando do técnico Ramón Diaz. A equipe venceu os últimos dois jogos, ambos sob o comando do treinador, e escapou da zona de rebaixamento da liga nacional. Os triunfos foram contra o Criciúma, em casa, e diante do Bahia, em Salvador.

Agora, o Corinthians ocupa a 14ª posição, com 18 pontos conquistados. O time abriu uma vantagem de três pontos em relação ao Vitória, primeiro time do Z4.

Para o duelo contra o Grêmio, Ramón Diaz e sua comissão técnica não terão o zagueiro Gustavo Henrique e o volante Alex Santana, ambos suspensos. Por outro lado, o Timão terá o retorno do meio-campista Raniele, que cumpriu suspensão diante do Bahia, e a possível estreia de Charles, registrado no BID da CBF nesta quarta.

Em relação ao departamento médico, o Corinthians deve ter o retorno do meia Igor Coronado, que sentiu um desconforto no quadril esquerdo, mas vem treinando normalmente com os companheiros.

O Corinthians não conta com o meia Ruan Oliveira, o volante Maycon e o lateral esquerdo Diego Palacios. Todos se recuperam de lesão grave no joelho e não devem atuar mais nesta temporada.

Já o Grêmio do técnico Renato Gaúcho vive situação tensa no Campeonato Brasileiro, mas conseguiu triunfo importante contra o Vitória, no último domingo. O resultado positivo trouxe um pouco de paz para o momento conturbado dos gremistas.

O Tricolor Gaúcho se encontra na 18ª posição, com 14 pontos conquistados. Por outro lado, a equipe possui dois jogos a menos na competição por conta das fortes chuvas no Rio Grande Sul em maio.

Para enfrentar o Corinthians, o Grêmio não terá o volante Felipe Carballo, suspenso. Por outro lado, o ponta Nathan Fernandes retorna após cumprir suspensão contra o Vitória.

O zagueiro Walter Kannemann deve ser baixa devido à pancada no tornozelo esquerdo. Já o meia Franco Cristaldo, recuperado de lesão na coxa direita e o zagueiro Jemerson, que vinha sendo preservado por desgaste muscular, devem ser relacionados.

O zagueiro Rodrigo Caio está sendo avaliado de forma cautelosa pelo departamento médico, e pode voltar a ficar disponível. Diego Costa e André Henrique, com lesões sérias na coxa, são baixas certas.

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X GRÊMIO

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 25 de julho de 2023 (quinta-feira)



Horário: às 20h (de Brasília)



Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)



Assistentes: Bruno Boschilia (PR-Fifa) e Luiz Claudio Regazone (RJ)



VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa-RN)

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres (Cacá), André Ramalho e Hugo; Raniele, Ryan (Charles) e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto



Técnico: Ramón Diaz

GRÊMIO: Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Villasanti, Dodi e Cristaldo; Pavón, Soteldo e Arezo



Técnico: Renato Gaúcho