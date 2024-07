Com gol no fim, Flamengo ganha do Vitória no Barradão e emenda segunda vitória seguida no Brasileiro

O Flamengo venceu por 2 a 1 o Vitória, nesta quarta-feira, no Barradão. Com o resultado, os cariocas chegaram a 37 pontos, entre os líderes do Campeonato Brasileiro. Já os baianos seguem com 15, na zona de rebaixamento.

O Rubro-Negro abriu o placar no primeiro tempo, com Arrascaeta. Na etapa final, o Vitória chegou ao empate com Everaldo. Só que os cariocas decretaram o triunfo com Carlinhos.

Na próxima rodada, o Flamengo recebe o Atlético-GO neste domingo, no Maracanã. Já o Vitória joga no sábado, contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

O jogo

O Flamengo começou a partida tendo a posse de bola, mas pouco inspirado na parte ofensiva. Já o Vitória, após um início de mais marcação, passou a avançar nos contra-ataques. Os donos da casa aproveitavam os espaços dados pelos cariocas e conseguiram finalização sem perigo, com Alerrandro. Os visitantes chegaram em seguida, em cabeceio de Léo Pereira.

Os baianos chegaram com perigo aos 34 minutos. Wilean Lepo aproveitou escanteio e cabeceou para boa defesa de Rossi. Depois, foi a vez de Matheuzinho chutar perto do gol. Só que na primeira vez que atacou com qualidade, o Flamengo abriu o placar, aos 38 minutos. Arrascaeta foi lançado, entrou na área, passou pelo marcador e chutou para a rede.

O gol deu tranquilidade ao Flamengo, que voltou a controlar a partida. O Vitória sentiu o revés e passou a apenas se defender. Assim, os cariocas mantiveram a vantagem até o intervalo.

No segundo tempo, o Flamengo manteve o domínio da partida. Os cariocas chegaram a balançar a rede com Fabrício Bruno, mas o gol foi anulado porque Arrascaeta deu dois toques na cobrança de escanteio. O Vitória se animou com o lance e assustou em chute de Matheuzinho que parou em Rossi.

Aos poucos, o Vitória equilibrou o jogo e passou a avançar com mais qualidade. Os donos da casa quase empataram aos 21 minutos. William Oliveira recebeu passe na área, mas mandou pela linha de fundo.

O Flamengo voltou a chegar com perigo com Viña, que parou em grande defesa de Lucas Arcanjo. No contra-ataque, aos 28 minutos, o Vitória empatou o jogo. Everaldo foi lançado na área e mandou para a rede.

FIMMMMMMMMMMMM DE JOGO NO BARRADÃO! O Mengão vence o Vitória, pelo Brasileirão, por 2 a 1 com gols de Arrascaeta e Carlinhos!#CRF #VamosFlamengo pic.twitter.com/1dlBf9Qnx2 ? Flamengo (@Flamengo) July 25, 2024

Os cariocas não sentiram o revés e quase marcaram aos 32 minutos. Gabriel foi lançado na área, passou pelo goleiro e mandou para o gol. Só que Caio Vinícius salvou o Vitória em cima da linha.

Nos minutos finais, o duelo ficou aberto, com as duas equipes buscando o ataque. O Flamengo foi mais eficiente e chegou ao gol aos 44 minutos. Carlinhos foi lançado na área e tocou na saída do goleiro para decretar o triunfo dos cariocas no Barradão.

FICHA TÉCNICA



VITÓRIA 1 X 2 FLAMENGO

Local: Estádio Barradão, em Salvador (BA)



Data: 24 de julho de 2024 (Quinta-feira)



Horário: 20 horas (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus (SP-Fifa)



Assistentes: Marcelo Carvalho Von Gasse (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)



VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (SP-VAR-Fifa)



Cartões amarelos: Lucas Esteves (Vitória); Luiz Araújo (Flamengo)

GOLS



VITÓRIA: Everaldo, aos 28min do segundo tempo



FLAMENGO: Arrascaeta, aos 38min do primeiro tempo; Carlinhos, aos 44min do segundo tempo

VITÓRIA: Lucas Arcanjo, Willean Lepo, Caio Vinícius, Wagner Leonardo e Lucas Esteves (PK); Willian Oliveira (Jean Mota), Léo Naldi e Ricardo Ryller (Zé Hugo); Matheuzinho, Alerrandro (Lawan) e Osvaldo (Everaldo)



Técnico: Thiago Carpini

FLAMENGO: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña (Ayrton Lucas); Allan (Matheus Gonçalves), De La Cruz (Luiz Araújo) e Arrascaeta; Gerson, Everton Cebolinha (Carlinhos) e Pedro (Gabriel)



Técnico: Tite