Com Charles, Corinthians encerra preparação para jogo contra o Grêmio; veja provável escalação

Com a presença do volante Charles, o Corinthians encerrou a preparação para o jogo contra o Grêmio na tarde desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava. O duelo será nesta quinta-feira, às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

Para o duelo contra a equipe de Porto Alegre, Ramón Diaz e sua comissão técnica não terão o zagueiro Gustavo Henrique e o volante Alex Santana, ambos suspensos. Por outro lado, o Timão terá o retorno do meio-campista Raniele, que cumpriu suspensão diante do Bahia, e a possível estreia de Charles, registrado no BID da CBF nesta quarta.

Em relação ao departamento médico, o Corinthians deve ter o retorno do meia Igor Coronado, que sentiu um desconforto no quadril esquerdo, mas vem treinando normalmente com os companheiros.

Assim, o provável Corinthians para a partida tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres (Cacá), André Ramalho e Hugo; Raniele, Ryan (Charles) e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto.

No treino desta quarta, o técnico Ramón Díaz comandou um exercício tático com todo o elenco. Jogadas de bola parada ofensivas e defensivas também foram trabalhadas. Um complemento de finalizações foi executado na parte final do treino.

O jogo contra o Grêmio é válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Timão se encontra na 14ª posição da liga, com 18 pontos conquistados.