Charles é registrado no BID e pode estrear pelo Corinthians contra o Grêmio

O volante Charles foi anunciado pelo Corinthians na manhã desta quarta-feira. Além disso, o jogador foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e, portanto, está autorizado a fazer sua estreia amanhã, contra o Grêmio. A bola rola às 20 horas (de Brasília), na Neo Química Arena.

Charles deve participar do treino desta quarta-feira, no CT Joaquim Grava, e sua utilização para o compromisso de quinta ficará a cargo da comissão técnica. Hugo Souza, André Ramalho e Alex Santana, as outras contratações do Timão nesta janela de transferências, não demoraram para entrar em campo pela primeira vez com a camisa do clube.

"Estou muito feliz por retornar ao Brasil, ainda mais em um clube tão importante que é o Corinthians. Uma camisa tão pesada no futebol mundial. Estou muito contente com tudo até agora. Minha família também está muito feliz. Espero ajudar o clube a conquistar os objetivos e crescer ainda mais", disse Charles ao site oficial do Corinthians.

Registro de Charles no BID (Foto: Reprodução/CBF)

Charles tem 28 anos e estava havia três anos no Midtjylland, da Dinamarca. Por lá, o volante disputou 101 partidas e marcou nove gols. Na última temporada, o jogador foi campeão do Campeonato Dinamarquês atuando em 38 jogos.

Revelado pelo Internacional, Charles subiu à equipe profissional do Colorado em 2017. Dois anos depois, foi emprestado ao Sport, mas ficou em Recife por menos de um ano. Em 2020, foi cedido ao Ceará, clube em que mais atuou no Brasil. Após uma temporada e meia no Vozão, o Inter concluiu a venda do jogador ao Midtjylland.

Charles assinou com o Corinthians até final de 2028.