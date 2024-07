Calleri fica no banco, e André Silva será titular do São Paulo contra o Botafogo; veja escalações

O São Paulo está definido para a partida desta quarta-feira, diante do Botafogo, pela 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O Tricolor terá André Silva como titular no ataque, enquanto Calleri, recuperado de dores na coxa, inicia no banco de reservas.

O Tricolor tem outras duas novidades em relação ao empate com o Juventude, em Brasília: os laterais Igor Vinícius e Welington. Ambos cumpriram suspensão na última rodada e voltam à equipe titular.

A ausência fica por conta de Luis Zubeldía, novamente suspenso. O time será comandado pelo auxiliar Maxi Cuberas à beira do gramado.

O São Paulo está escalado com: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Welington; Luiz Gustavo e Bobadilla; Lucas, Luciano e Ferreirinha; André Silva.

O Tricolor é o quinto colocado do Brasileirão, com 31 pontos, e quer encostar nos líderes do Brasileirão. Para isso, os comandados de Zubeldía terão casa cheia. Mais de 51 mil ingressos foram vendidos antecipadamente.

Do outro lado, o Botafogo lidera a tabela de classificação do torneio, com 39 pontos, e vem de cinco vitórias seguidas na competição. A equipe carioca visa conquistar o título simbólico de campeão do primeiro turno da Série A.

O técnico Artur Jorge, no entanto, terá desfalques importantes. O atacante Júnior Santos sofreu uma fratura na tíbia e desfalcará o time por um longo período. Já o meia Eduardo realizou um procedimento cirúrgico no reto femoral da perna direita e deve perder o restante da temporada. Já Rafael, Matheus Nascimento e Jeffinho seguem entregues ao departamento médico.

A bola rola daqui a pouco, a partir das 19h30 (de Brasília), no Estádio do Morumbis. O árbitro da partida é o mineiro Felipe Fernandes de Lima. Ele será auxiliado por Felipe Alan Costa (MG) e Eduardo Gonçalves da Cruz (MS). Daniel Nobre Bins (Fifa-RS) comandará o VAR.