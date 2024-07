Bahia aproveita expulsão bizarra e empata com Atlético-GO no último lance

Nesta quarta-feira, em confronto válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Bahia visitou o Atlético-GO no Antônio Accioly e buscou o empate no último minuto de jogo, após um lance inusitado que deixou os donos da casa com um a menos.

O que aconteceu

Luiz Fernando abriu o placar para os donos da casa; Jean Lucas igualou para os visitantes aos 52 minutos. Os dois gols foram marcados no segundo tempo.

Com o resultado, o Bahia chegou aos com 31 pontos, na sétima colocação da competição. Caso vencesse, ultrapassaria o Fortaleza, atual quarto colocado, com 33, por critérios de desempate.

Já o Atlético-GO chegou aos 12 pontos somados e continua na lanterna. Agora, o time está a dois pontos do Fluminense, que venceu o Palmeiras na rodada

O Bahia volta aos gramados no próximo sábado, às 20h (de Brasília), quando recebe o Internacional, na Arena Fonte Nova.

No domingo, às 16h, o Atlético-GO visita o Flamengo, no Maracanã. Ambos os duelos serão válidos pela 20ª rodada.

Como foi o jogo

Aos 39 minutos da etapa inicial, o Atlético-GO marcou, mas teve seu gol anulado. Alejo Cruz cobrou falta na ponta direita, a bola desviou na marcação e sobrou para Emiliano Rodríguez que, da pequena área, chutou e fez. No entanto, após análise do VAR, foi constatada posição irregular do atacante.

O placar foi inaugurado pelo Atlético-GO aos 15 minutos do segundo tempo. Em contra-ataque, Luiz Fernando dominou pela ponta esquerda, cortou o defensor e finalizou no ângulo direito, sem chances para o goleiro Marcos Felipe.

Alix Santos foi expulso aos 51 minutos da etapa final, em um lance confuso. O zagueiro tirou a camisa, pensando que jogo havia terminado. No entanto, o árbitro havia apitado para marcar um impedimento. Já amarelado, Alix recebeu a segunda punição e deixou os donos da casa com um a menos

No minuto seguinte, o Bahia chegou ao empate. Após cobrança de falta pela direita, Ratão finalizou na trave, Jean Lucas aproveitou o rebote e cabeceou para deixar tudo igual.

Depois do apito final, os jogadores do Atlético-GO foram para cima da equipe de arbitragem. Após alguns empurrões no meio do campo, os árbitros da partida deixaram o campo escoltados.

A torcida do Atlético-GO também arremessou objetos em campo após o fim da partida. Enquanto a confusão estava estabelecida, o sistema de som do estádio pedia para que os torcedores não atirassem nada no gramado, temendo punições ao clube.