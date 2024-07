Atlético-MG divulga mais de 30 mil ingressos vendidos para o jogo contra o Corinthians na Arena MRV

O Atlético-MG segue a todo vapor em busca de manter a sequência positiva no Campeonato Brasileiro. Para o próximo confronto, no domingo, contra o Corinthians, na Arena MRV, o clube mineiro anunciou que mais de 30 mil ingressos já foram comercializados. A partida é válida pela 19ª rodada da competição nacional e a bola começa a rolar a partir das 19h (de Brasília).

O Galo vem de vitória na Arena MRV, diante do Vasco da Gama, por 2 a 0. O confronto registrou o terceiro maior público da história do estádio, com 42.353 torcedores presentes. A média de público do Atlético-MG, em 2024 é de 34 mil torcedores e, considerando apenas os jogos do Brasileirão na temporada, ela está em 33.841.

Como mandante, o Atlético-MG é apenas a 14ª melhor campanha, com 13 pontos em nove rodadas disputadas. São três vitórias, quatro empates e duas derrotas.

Contudo, após uma oscilação dentro do Campeonato Brasileiro, o clube de Minas Gerais já acumula uma sequência de três jogos de invencibilidade. No período, o time comandado por Gabriel Milito venceu o São Paulo (2 a 1) e o Vasco (2 a 0) - ambos na Arena MRV - e empatou com o Juventude (1 a 1). Assim, o Galo chegou aos 25 pontos e ocupa a décima colocação.

O Corinthians, visitante da vez, tem apenas a 17ª melhor campanha longe de seus domínios no Campeonato Brasileiro. Em dez partidas, o Timão só venceu apenas uma vez (contra o Bahia, na última rodada), empatou duas e foi derrotado em sete.