Athletico-PR consulta situação do volante Diego Pituca, do Santos

O Athletico manifestou interesse inicial no volante Diego Pituca, do Santos.

O que aconteceu

O Furacão consultou a situação do jogador nos últimos dias. A equipe paranaense ainda avalia avançar em uma proposta pelo jogador de 31 anos. Outros clubes da Série A também buscaram informações sobre o atleta.

O volante, no entanto, não tem a intenção de deixar o Peixe neste momento. Pituca quer ajudar a equipe na busca pelo acesso à Série A. A informação do interesse foi divulgada inicialmente pelo perfil 'De olho no Furacão' e confirmada pelo UOL.

Pituca tem contrato com o Santos até o final de 2027. Ele retornou ao Peixe após três temporadas atuando no futebol japonês pelo Kashima Antlers. O jogador de 31 anos é um dos destaques do Santos nesta Série B e participou de todos os 17 jogos do time na competição, contribuindo com três gols e três assistências.