Arthur Elias analisa Nigéria antes da estreia nas Olimpíadas: "É uma equipe muito forte"

Nesta quarta-feira, o técnico Arthur Elias analisou a Nigéria, seleção adversária do Brasil na estreia das Olimpíadas. A partida acontece nesta quinta-feira, às 14h (de Brasília), no Estádio de Bordeaux.

"Importante que nossos objetivos foram cumpridos até aqui e conseguimos consolidar nosso modelo de jogo. A Nigéria é uma equipe forte, tem atletas com muita velocidade e uma transição muito boa, explora bem a bola aérea, com jogadoras que estão em boa fase nos seus clubes", disse o treinador brasileiro.

Ele ainda ressaltou ainda a qualidade da defesa nigeriana. Nas quatro partidas da Copa do Mundo de 2023, foi vazada em apenas uma.

"Analisamos muitos jogos da Nigéria de um ano e meio para cá. É uma seleção que toma poucos gols. Tanto que na Copa do Mundo do ano passado, acabou eliminada apenas no mata-mata, e nas cobranças de pênaltis, após um empate de 0 a 0 com a Inglaterra, que foi vice-campeã."

Ao lado de Brasil e Nigéria, Japão e Espanha são as outras duas seleções que completam o Grupo C do torneio feminino de futebol das Olimpíadas.