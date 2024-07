Após se recuperar de grave acidente, João Chianca sonha com título olímpico

O surfista João Chianca será um dos representantes do Brasil nos Jogos Olímpicos de Paris. O atleta passou por um momento complicado no fim do ano passado. Quando treinava em Pipeline, no Havaí, um grave acidente colocou em dúvidas o futuro de João. No entanto, ele teve determinação e se recuperou a tempo de disputar as Olimpíadas.

"Esses Jogos Olímpicos têm um significado muito grande para mim, porque parece que algo foi tirado de mim quando o acidente ocorreu. Eu estava com muita gana de fazer grandes performances como as de 2023. Então, agora é uma oportunidade de ouro, tem um sentimento especial. Eu estava com muita vontade de voltar ao Circuito Mundial e isso foi tirado de mim. Ainda não vou ter a resposta do porquê, mas agora toda vontade que eu tenho de ser campeão mundial eu transferi para o título olímpico", disse João Chianca.

Atualmente com 23 anos, João Chianca também contou como foi o dia a dia de sua recuperação, alegando que tinha como principal objetivo do ano conseguir participar dos Jogos Olímpicos.

"A cada dia que passava, a angústia e a ansiedade de querer voltar, não por causa do Circuito Mundial, mas por causa dos Jogos Olímpicos foi uma coisa muito espontânea que eu nem sabia que estava dentro de mim guardada. Eu consegui concluir cada tarefa, cada ato de disciplina e de determinação, cada treino físico, cada sessão terapêutica, focado nos Jogos Olímpicos. Esse é literalmente o foco principal do meu ano e eu relacionei muito a minha a saúde aos Jogos Olímpicos. Então, se eu estava bem, estava um passo mais perto da sonhada medalha. Eu nem sabia que eu podia me apaixonar por esse evento e me entregar em prol somente dos Jogos Olímpicos", falou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Chianca (@joaochumbinho)

O Time Brasil também contará com outros dois representantes no surfe: Gabriel Medina e Filipe Toledo. Apesar de competirem individualmente, João contou como é bom ter por perto duas de suas inspirações.

"Estar ao lado do Gabriel e do Filipe é muito bom. Eles sempre me acolheram muito bem e passaram o melhor da experiência possível. A gente tem uma amizade legal e temos aproveitado bastante essa convivência como equipe aqui. É claro que são momentos tensos, porque a competição é de maneira individual e todo mundo tem a sua bolha, o seu momento de se afastar para não se distrair demais. Mas estou muito feliz de ter a oportunidade de aproveitar junto a eles para deixar as coisas mais leves", comentou.