Após folga, Santos se reapresenta e inicia preparação para duelo contra o CRB

O elenco do Santos se reapresentou nesta quarta-feira, no CT Rei Pelé, após receber folga na terça em virtude da goleada de 4 a 0 sobre o Coritiba. A equipe iniciou a preparação para o jogo contra o CRB, válido pela 18ª rodada da Série B, no Estádio Rei Pelé, em Maceió-AL.

O técnico Fábio Carille resolveu dar um descanso aos jogadores após a vitória, que encerrou uma série de três jogos do Santos em uma semana. Agora, o Peixe tem mais três dias de preparação para encarar o CRB. O duelo está marcado para às 18h30 (de Brasília) do próximo domingo.

Para este confronto, Carille espera contar com Giuliano. O meia voltou a sentir dores na coxa na vitória contra o Coritiba e foi obrigado a ser substituído ainda no primeiro tempo, pouco tempo depois de marcar o primeiro gol do passeio santista.

O Santos, no entanto, não atualizou a situação de Giuliano e, portanto, sua presença contra o CRB ainda é uma incógnita.

Outro provável desfalque é o zagueiro Joaquim, que está próximo de deixar o Santos rumo ao Tigres, do México. O clube espera selar a venda do defensor ainda nesta quarta-feira. Ele não vinha atuando por conta de um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo recentemente, porém já se recuperou e estaria apto para entrar em campo.

A principal novidade do treino do Santos não tem a ver com a equipe, mas sim com um velho conhecido da torcida santista. O ex-meia Elano, multicampeão pelo Peixe, visitou o CT e acompanhou as atividades.

O elenco do Santos retorna aos trabalhos nesta quinta-feira, novamente no CT Rei Pelé, para dar continuidade à preparação. A equipe deve embarcar para Maceió no sábado.