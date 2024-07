Amigos de longa data, Marcos Antônio e Nestor podem reeditar parceria no SP

O meio-campista Marcos Antônio foi anunciado como reforço do São Paulo para a sequência da temporada na última terça-feira. E logo em seu primeiro dia no CT da Barra Funda, o jogador reviu rostos conhecidos.

Um deles é o do meio-campista Rodrigo Nestor. Juntos, os dois foram campeões do Sul-Americano sub-17, em 2017, no Chile, com a Seleção Brasileira da categoria. Eles se reencontraram e podem reeditar a parceria com a camisa são-paulina.

Marcos Antônio foi titular do Brasil na conquista daquele torneio. Já Nestor costumava entrar no segundo tempo dos jogos. Aquele time ainda contava com nomes conhecidos, como o goleiro Gabriel Brazão, atualmente no Santos, Yuri Alberto, atacante do Corinthians, além de Vinícius Júnior, craque do Real Madrid.

Em sua chegada ao São Paulo, Marcos falou sobre a amizade com Nestor e espera que ambos possam repetir a dupla, agora pelo Tricolor.

"Uma experiência incrível. Muito feliz. Encontrei os jogadores, conversei com eles, tive um papo rapidinho. Poder ver novamente o Nestor, um menino que a gente jogou junto. Conhecer pessoalmente essa galera. Então, fiquei muito feliz mesmo", disse o reforço.

"Jogamos juntos na Seleção, na 17. Era o meu parceiro ali. Então, é muito bom poder reencontrá-lo e vestir a mesma camisa", concluiu.

O meio-campista já teve os primeiros contatos com o elenco e com o técnico Luis Zubeldía. Marcos Antônio até já fez o primeiro treino no CT da Barra Funda, mas ainda não está à disposição para a partida desta quarta-feira, diante do Botafogo, no Morumbis, às 19h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O jogador, que estava na Lazio, da Itália, assinou contrato de empréstimo com o clube tricolor até o final de junho de 2025, com opção de compra.

Marcos Antônio também era pretendido pelo Flamengo, mas o São Paulo foi mais rápido e atravessou o clube rubro-Negro. A contratação de um volante tornou-se prioridade após a grave lesão de Alisson, somada à ausência de Pablo Maia, também machucado.

O jogador de 24 anos chega ao Tricolor com expectativa de ser titular. Neste momento, o técnico Luis Zubeldía conta com apenas duas opções para o setor: Luiz Gustavo e Bobadilla.

Além disso, ele pode utilizar os garotos da base, Negrucci e Iba Ly, ou improvisar Nestor, Galoppo ou Michel Araujo. Liziero, que voltou recentemente de empréstimo, também é uma alternativa para o setor.

Quem é Marcos Antônio?

Marcos Antônio foi revelado nas categorias de base do Athletico-PR, mas transferiu-se ao futebol português antes de estrear como profissional. Ele atuou no Estoril Praia até 2019, quando foi vendido ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia.

O volante defendeu a equipe ucraniana por cinco temporadas. Ao todo, foram 102 partidas disputadas, com oito gols e cinco assistências. Em 2022 ele foi contratado pela Lazio, onde participou de só 22 jogos. Ele estava emprestado ao PAOK, da Grécia, onde realizou 17 partidas.