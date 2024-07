Amazonas busca empate contra o Guarani, mas perde chance de se distanciar do Z4 da Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro segue a todo vapor. Nesta quarta-feira, Amazonas e Guarani empataram em 1 a 1, no Estádio Carlos Zamith, pela 18ª rodada do torneio. Airton anotou o gol paulista, enquanto Sassá marcou para a equipe amazonense.

Com o resultado, o Amazonas desperdiçou a chance de se distanciar um pouco mais da zona de rebaixamento da Segunda Divisão. O time foi aos 21 pontos e aparece na 14ª colocação. Já o Guarani permanece na lanterna da competição, indo aos oito pontos.

Agora, as equipes retornam aos gramados em dias distintos pela 19ª rodada da Série B. Neste domingo, o Guarani recebe o Brusque, a partir das 16h (de Brasília), no Estádio Brinco de Ouro. Já o Amazonas visita o Goiás nesta segunda-feira, às 21h, no Estádio da Serrinha.

O jogo

A primeira chance do jogo foi do Guarani. Airton fez grande jogada pelo lado direito, superou a marcação e bateu para o gol. Na sobra, Pacheco tentou novamente para o Bugre, mas a bola bateu na zaga do Amazonas.

Com 12 minutos da primeira etapa, o Guarani teve grande chance de marcar. Após linda enfiada de bola, Caio Dantas ficou cara a cara com o goleiro Marcão, mas isolou. Depois do fim da jogada, o bandeirinha assinalou impedimento do atacante.

Aos 28 minutos, o goleiro do Guarani fez grande defesa para impedir que o Amazonas abrisse o placar. Após cruzamento para trás de Matheus Serafim, Rafael Tavares chegou finalizando de primeira, mas Vladimir evitou o primeiro gol da partida.

Na sequência, quatro minutos depois, o Amazonas FC teve boa oportunidade novamente. Rafael Tavares cobrou falta direto para o gol, mas Vladimir conseguiu outra defesa para salvar os visitantes.

Foi já nos minutos finais que o marcador foi aberto no Estádio Carlos Zamith. Airton recebeu pela esquerda e avançou com a bola. O atacante invadiu a grande área, cortou a marcação de Alvariño e chutou colocado para fazer um belo gol para o Guarani.

Ainda deu tempo do Amazonas chegar ao empate. Em cobrança de escanteio, a bola sobrou para Sassá na segunda trave, que completou para o fundo das redes. Inicialmente, o gol foi anulado por impedimento, mas o VAR revisou o lance e deu o gol: 1 a 1.

Aos 14 minutos do segundo tempo, o Guarani quase chegou ao segundo gol. Após lançamento do campo de defesa, Airton partiu sozinho em velocidade e chapelou o goleiro Marcão. No entanto, a zaga do Amazonas se recuperou e deu um chutão para afastar a bola da grande área.

Foi assim que Amazonas e Guarani empataram em 1 a 1 no Estádio Carlos Zamith.

Em duelo de três expulsões, Brusque bate Paysandu

Um pouco mais cedo nesta quarta-feira, em duelo marcado por três expulsões, o Brusque bateu o Paysandu, por 1 a 0, na Ressacada. Rodolfo Potiguar, de pênalti, balançou as redes para a equipe catarinense.

Com oito minutos de partida, Lucas Maia, lateral esquerdo do Paysandu, foi expulso por parar uma chance clara de gol do Brusque dentro da área. Rodolfo Potiguar foi para a cobrança do pênalti e chutou forte, no ângulo direito, para abrir o placar para o Brusque.

Contudo, nos acréscimos da primeira etapa, o Brusque também ficou com um jogador a menos e deixou o jogo em um 10 contra 10. Marcos Serrato fez dura falta sobre o atacante do Paysandu e, após revisar o VAR, o juiz expulsou o meio-campista. Já no fim do confronto, Osman também foi expulso. O time catarinense terminou com nove jogadores em campo, mas conseguiu somar três pontos.

O resultado, porém, não muda muito a situação de ambas as equipes na tabela. O Brusque alcançou os 18 pontos, mas permaneceu na zona de rebaixamento, ficando na 18ª posição. Do outro lado, o Paysandu ficou na 11ª colocação, com os mesmos 23 pontos do início da rodada.

O Paysandu, agora, volta a entrar em campo nesta segunda-feira, quando enfrenta o Novorizontino. O duelo acontece às 18h30, no Estádio Leônidas Sodré de Castro.