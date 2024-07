Alvo do Boca e com dores no pé direito, Galoppo desfalca o São Paulo contra o Botafogo

O meio-campista Giuliano Galoppo não está à disposição do São Paulo para a confronto desta quarta-feira, diante do Botafogo, no Morumbis, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 19h30 (de Brasília).

Segundo informações divulgadas pela assessoria de imprensa do São Paulo, o jogador está com dores no dorso do pé direito e, por isso, não foi relacionado.

Além do problema físico, o argentino pode estar de saída do São Paulo. Ele pode ser envolvido em um acordo por Pol Fernández, meio-campista do Boca Juniors, de 32 anos.

Pol foi um pedido do técnico Luis Zubeldía. O Tricolor até estava disposto a negociar Galoppo, que interessa a clubes argentinos como o próprio Boca e o Rosario Central. O São Paulo, portanto, estuda envolver o atleta nas negociações para atender a indicação de seu treinador.

Galoppo soma apenas 25 partidas pelo São Paulo nesta temporada (11 como titular), com um gol e duas assistências. Pol Fernández, por sua vez, foi revelado pelo Boca Juniors, mas defendeu times como o Godoy Cruz, Racing e o Cruz Azul, do México, durante a carreira. Ele retornou à equipe onde foi formado em 2022 e, nesta temporada, participou de 22 jogos, 19 como titular.