'Abel é esponja emocional no Palmeiras; Zubeldía pilha todos', diz Alicia

A colunista Alicia Klein, em participação no Fim de Papo nesta quarta (23), comparou as posturas de Abel Ferreira e Luis Zubeldía à beira do gramado.

Na opinião da jornalista, enquanto Abel Ferreira concentra as reclamações com a arbitragem de todo o time, Zubeldía piora o comportamento de seus jogadores a partir do próprio exemplo. Alicia disse que talvez isso deva ser controlado.

Muito se falava sobre o Abel, mas ficava a sensação de que o Abel tirava a responsabilidade dos jogadores de reclamar com a arbitragem. Ele era meio a esponja emocional, revezando cartão com a comissão técnica - mas não os jogadores. É difícil ver os jogadores do Palmeiras enchendo o saco da arbitragem. O Zubeldía meio que pilha todo mundo - não o Rafinha e o Luciano, que sempre foram chatos -, mas são jogadores que tiveram esse comportamento reforçado pelo comportamento do Zubeldía. Talvez isso precise ser controlado.

Alicia Klein

Eu acho que o São Paulo jogar sem o Zubeldía na beira do campo é melhor. Ele coloca uma pilha, ele fica enlouquecido. Ele conseguiu fazer o Abel parecer educado. É inacreditável. O Abel parece um gentleman perto do Zubeldía. O Zubeldía é completamente desorientado.

Renato Maurício Prado

O Zubeldía, assim como o Abel, tem auxiliares suspenso, expulsos o tempo inteiro. E, diferentemente do Abel, o Zubeldía tem no banco Rafinha e Calleri, que são dois jogadores que conseguem reclamar mais que o Zubeldía. Quando a gente via o Abel sendo mal educado, chutando copinho, microfone, a gente via um time muito mais calmo e tudo concentrado no Abel. tinha a dúvida se era estratégia. No São Paulo, o Zubeldía é bravo, os auxiliares são bravos, o Calleri, o Rafinha, o Luciano. É um time nervoso o tempo inteiro.

Danilo Lavieri

