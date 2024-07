Zubeldía desfalcará o São Paulo pela terceira vez em sete jogos

A postura à beira do gramado do técnico Luis Zubeldía se tornou grande pauta recentemente, especialmente pelas reclamações com a arbitragem. A conduta do técnico do São Paulo rendeu a terceira suspensão em sete jogos.

Desfalque contra o Botafogo, o argentino ficou fora anteriormente nas vitórias contra Red Bull Bragantino e Bahia, ambas pelo Brasileirão, no Morumbis. Ao todo, ele soma sete cartões amarelos e um vermelho no campeonato.

Zubeldía foi punido pela primeira vez no Campeonato Brasileiro na vitória contra o Cruzeiro, por 2 a 0, no Morumbis, em sua quarta partida no torneio. Até a primeira suspensão, diante do Tricolor de Aço, ele tinha uma média de 0,33 cartão por rodada.

Depois, o número aumentou para 1,25 nos últimos cinco jogos, contabilizando a única expulsão do argentino, no triunfo diante do Athletico-PR, por 2 a 1, na Ligga Arena. Sem Zubeldía e o auxiliar Carlos Gruezo, Maxi Cuberas deve ser o responsável por ficar à beira do gramado.

Confira os próximos jogos do Tricolor: ? 24/07 (quarta), às 19h30

? Botafogo

? MorumBIS

? Brasileirão

? Sportv e Premiere ? 27/07 (sábado), às 21h30

? Fortaleza

? Arena Castelão

? Fortaleza (CE)

? Brasileirão

? Globo e Premiere ? A definir

? Goiás

?... pic.twitter.com/6p0WjACTgq ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 22, 2024

O jogo vai acontecer às 19h30 (de Brasília) dessa quarta-feira, no Morumbis. Com 31 pontos, o São Paulo se encontra na quinta colocação do Brasileirão.