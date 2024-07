Yuri Alberto vive segundo maior jejum desde que chegou ao Corinthians, mas ganha respaldo da comissão

Na tarde do último domingo, o Corinthians conseguiu um respiro no Campeonato Brasileiro. O Timão venceu o Bahia por 1 a 0, fora de casa, pela 18ª rodada da competição nacional. Ángel Romero marcou o único gol da partida e, para isso, contou com assistência de Yuri Alberto.

O camisa 9 do Corinthians chamou a atenção no triunfo sobre o Tricolor baiano. Apesar de ter contribuído diretamente para o gol, ele não balançou as redes novamente e chegou ao seu segundo maior jejum desde que chegou ao clube.

Yuri Alberto alcançou seu nono jogo consecutivo sem anotar um tento pelo Alvinegro paulista. Ele só ficou mais tempo sem marcar gols em uma ocasião: de maio a junho do ano passado, o centroavante passou por um momento bastante parecido.

O jejum mais duradouro do jogador de 23 anos defendendo a camisa do Corinthians durou de 11 de maio de 2023 a 10 de junho daquele mesmo ano. Ele ficou sem ir às redes em um total de dez partidas, distribuindo apenas uma assistência.

Na época, o Timão disputava três competições diferentes - Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Libertadores. Em meio a uma maratona de jogos com adversários como Botafogo, São Paulo, Flamengo, Atlético-MG e Independiente del Valle-EQU, Yuri passou em branco.

O camisa 9 do Alvinegro paulista, neste momento, está há nove partidas sem balançar as redes. A última vez que o atacante anotou um tento foi contra o Atlético-GO, no dia 11 de junho, quando marcou os dois gols da equipe no empate em 2 a 2 com o rival goiano.

Desde então, Yuri Alberto não fez mais gols e, inclusive, já completou um mês sem ir às redes. Neste período, em contrapartida, o centroavante contribuiu com duas assistências e, mesmo sem marcar, tem sido importante para a equipe.

O atleta, inclusive, conta com o respaldo da nova comissão técnica do Corinthians. Em coletiva de imprensa concedida no último domingo, Emiliano Díaz, filho e auxiliar do técnico Ramón Díaz, rasgou elogios ao atacante.

"Acho que Yuri, hoje, foi um dos jogadores mais importantes, porque nele nascia a pressão. E fez um jogo, um primeiro tempo perfeito. Ramón (Díaz) foi um dos melhores centroavantes e sei que eles vivem de gols. Mas eu falei para ele que em algum momento eles (os gols) virão, é uma questão de tempo. Estamos muito contentes com ele. Precisa de confiança, de carinho, precisa que a torcida apoie ele porque quando ele começar a fazer gols, não vai parar mais. Hoje ganhamos com uma assistência dele", apontou o auxiliar corintiano.

Apesar de viver um momento de baixa, é provável que Yuri Alberto inicie como titular no próximo compromisso do Corinthians, diante do Grêmio. O centroavante vai em busca do gol para ajudar a equipe a sair com os três pontos e colocar fim à seca de gols.

Com Yuri à disposição, o Timão recebe o Grêmio nesta quinta-feira, a partir das 20h (de Brasília), na Neo Química Arena, pela 19ª rodada da Série A.