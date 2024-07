Vila Nova perde da Ponte Preta e vê Santos abrir 4 pontos de vantagem na Série B

O Vila Nova perdeu da Ponte Preta por 2 a 0, pela 17ª rodada da Série B, no Moisés Lucarelli. Os visitantes, então, viram o Santos abrir vantagem na ponta da Segunda Divisão.

Com 28 pontos, o time goiano está na segunda colocação, atrás do Santos (32). O América-MG até poderia ultrapassar a equipe de Ralf, mas empatou com o Ituano, por 0 a 0, no Novelli Júnior, e está na terceira posição, com 28.

Graças à vitória, a Ponte Preta está com 23 pontos, na décima colocação, e enfrenta o Sport, nesse sábado, às 21h (de Brasília), na Arena Pernambuco. O Vila Nova, por sua vez, duela contra o Galo de Itu, às 21h30 dessa sexta-feira, no Novelli Júnior.

O jogo

Logo no primeiro minuto, a Ponte Preta tomou a iniciativa, com Dênis Júnior defendendo o chute de Matheus Régis. Depois, o Vila Nova respondeu: Arilson ficou cara a cara e só não marcou por conta da intervenção de Pedro Rocha.

Mais tarde, o time goiano, novamente, fez o goleiro da Ponte trabalhar, dessa vez, em cabeceio de Elias. Aos 37 minutos, porém, a Macaca abriu o marcador, após belo chute de fora da área de Igor Inocêncio.

No segundo tempo, a Ponte Preta dominava o duelo e empilhava chances de ampliar. Elvis bateu fora da área e acertou o travessão.

Aos 23 minutos, os mandantes conseguiram fazer o segundo gol, após cobrança de falta do camisa 10. Já no fim do jogo, o Vila Nova teve um pênalti, marcado após o árbitro ir ao VAR. Pedro Rocha pegou a cobrança de Alesson e garantiu a vitória da Ponte.