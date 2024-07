Vanderlan exalta elenco do Palmeiras e destaca dificuldade em duelo contra o Fluminense no Maracanã

O lateral esquerdo Vanderlan deve ganhar sequência no Palmeiras. Com a grave lesão no joelho sofrida por Piquerez, o jovem voltou a ganhar oportunidade com Abel Ferreira na vitória alviverde sobre o Cruzeiro no Allianz Parque, por 2 a 0, no último sábado.

O defensor de 21 anos teve nova chance entre os titulares do Verdão após quase um mês. Ele celebrou os três pontos conquistados em casa e valorizou a confiança que recebeu dos companheiros de equipe.

"Foi muito bom, primeiramente pela vitória, isso já dá mais confiança para você. Acredito que a confiança vem do dia a dia, você treinar bem, se preparar bem, fazer as coisas bem. Quando eu entrei no jogo ali, sabia que meus companheiros confiavam em mim e me ajudam muito. Me senti muito bem, confiante, e espero que continue assim ao longo dessa sequência", disse o jogador.

O jovem atleta também aproveitou para exaltar a qualidade do elenco alviverde, tanto dentro como fora dos gramados, e se disse preparado para os próximos compromissos do time palestrino.

"O elenco tem grandes jogadores e grandes pessoas. Isso ajuda muito, tanto dentro como fora de campo. Acredito que seja isso. A minha preparação é a mesma, seja para jogar cinco ou 90 minutos. Estou preparado para todos os jogos que vem pela frente", destacou o lateral esquerdo.

Por fim, Vanderlan ainda projetou o confronto diante do Fluminense. O defensor destacou a dificuldade do duelo no Maracanã, mas afirmou que gosta de atuar no histórico estádio por dois fatores: o gramado e a atmosfera.

"Jogar contra o Fluminense no Maracanã é sempre difícil. Nos preparamos bem, como fazemos para todos os jogos, e vamos em busca de mais uma vitória. Joguei duas vezes no Maracanã, essa será a terceira. Gosto do campo, da atmosfera. É um estádio histórico, então curto muito jogar lá", concluiu.

Como mencionado, Vanderlan já atuou duas vezes no estádio carioca. Na 18ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2023, atuou os 90 minutos contra o próprio Fluminense, enquanto na 33ª rodada do torneio, saiu do banco de reservas no segundo tempo e disputou 30 minutos no jogo contra o Flamengo.

Agora, Vanderlan deve voltar a ser titular contra o Fluminense. O Palmeiras visita o Tricolor carioca nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.