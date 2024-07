'Textor pode ganhar antipatia dentro do Botafogo; fora, já tem', diz Casão

O comentarista Casagrande, em participação no Cartão Vermelho desta terça (23), disse que John Textor pode estar plantando antipatia dentro do Botafogo com as declarações mais recentes do dirigente.

O dono da SAF do Botafogo disse que jogadores do clube participaram de manipulação de resultados em 2023, em uma entrevista ao "GE".

Existe o risco da camaradagem. Os caras jogaram junto com quem já saiu do Botafogo. Quem já estava no ano passado jogou com quem saiu. Todos sofreram muito com a perda do título. Estava na mão. [...] Eu acho que os jogadores podem pensar que o que o Textor está falando é injusto. Eles conviveram e viram a reação de todos quando começaram a perder. Pode começar a pintar uma antipatia interna. A antipatia externa, o Textor já conquistou - ele é o campeão.

Casagrande

'Corinthians não vai cair, mas precisa de fazedor de gols', diz Casão

Para o ex-jogador, a parte defensiva do time apresentou uma grande melhora sob o comando de Ramón Diaz. No entanto, Casão destacou que o Corinthians ainda precisa de um centroavante que faça mais gols.

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 17h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 17h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 17h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (17h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (17h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

09h - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

11h - De Primeira - Domitila Becker, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

18h - Fim de Papo - Marília Ruiz, Renato Maurício Prado e convidados debatem os principais temas do dia no futebol.

Assista ao Cartão Vermelho na íntegra