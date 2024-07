São Paulo vende 36 mil ingressos de forma antecipada para jogo contra o Botafogo

O Morumbis promete estar cheio nesta quarta-feira, no jogo entre São Paulo e Botafogo, pela 19ª e última rodada do Campeonato Brasileiro, a partir das 19h30 (de Brasília). Até a manhã desta terça, mais de 36 mil ingressos já haviam sido vendidos.

As vendas ocorrem de maneira online, através do site spfcticket.net. No último confronto do time, diante do Grêmio, o Morumbis recebeu 53.168 torcedores.

?? Amanhã temos encontro marcado com mais de 3??6?? mil tricolores no MorumBIS! ?? Nossa partida contra o Botafogo acontece às 19h30! Quer garantir seu ingresso? Acesse https://t.co/ju8he6uTiZ#TorcidaQueConduz#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/rC2PvsFZH7 ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) July 23, 2024

O Tricolor vem de um empate sem gols com o Juventude, em Brasília, e quer encostar no líder do Brasileirão. O time paulista é o quinto colocado do torneio, com 31 pontos, oito a menos que o Glorioso.

Do outro lado, o Botafogo chega embalado pelas cinco vitórias consecutivas na Série A. O time carioca lidera a tabela, com 39 pontos conquistados, e visa levar o título simbólico do primeiro turno.

Veja abaixo os valores dos ingressos para São Paulo x Botafogo, por setor:

ARQUIBANCADAS



Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) - R$ 50 (inteira)



Arquibancada Sul Diamante Negro - R$ 80



Arquibancada Leste Lacta - R$ 100



Arquibancada Oeste Ouro Branco - R$ 100

CADEIRAS SUPERIORES



Cadeira Superior Norte Oreo - R$ 80



Cadeira Superior Sul Diamante Negro - R$ 150



Cadeira Especial Leste Lacta - R$ 200



Cadeira Especial Oeste Ouro Branco - R$ 200

CADEIRAS TÉRREAS



Cadeira Térrea Leste Lacta - R$ 150



Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco - R$ 150

CAMAROTE DOS ÍDOLOS - R$ 700

CAMAROTE CORPORATIVO SPFC - R$ 300