Santos espera selar venda de Joaquim ao Tigres nesta quarta-feira; veja valores

O Santos está perto de selar a venda de Joaquim para o Tigres, do México. Os clubes esperam formalizar o acordo nesta quarta-feira. Os valores giram em torno de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 44 milhões).

Deste valor, contudo, apenas 5 milhões de dólares (cerca de R$ 28 mi) vão entrar nos cofres do Peixe. 3 milhões de dólares serão usados para abater a dívida referente à compra de Yeferson Soteldo, contratado por Andres Rueda, ex-presidente do time.

Joaquim foi disputado por algumas equipes, como Bahia e Botafogo, mas o destino deve ser mesmo o Tigres.

O zagueiro de 25 anos é um dos principais destaques do Santos na temporada, mas não joga desde 25 de junho. O defensor sofreu um estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo recentemente, porém já está apto para entrar em campo.

Joaquim foi contratado pelo Pelo Alvinegro Praiano no começo de 2023, após passagem pelo Cuiabá. Na época, o negócio foi concluído em 3 milhões de euros (cerca de R$ 16,7 milhões), por 60% dos direitos econômicos do atleta.

Com a camisa do Santos, Joaquim soma 66 partidas, todas como titular, com cinco bolas na rede e quatro assistências.