Palmeiras x Fortaleza: saiba onde assistir e informações sobre o jogo do Brasileirão sub-17

O Palmeiras enfrenta o Fortaleza na tarde desta terça-feira, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro sub-17. A bola rola às 15 horas (de Brasília), na Academia de Futebol 2, em Guarulhos (SP).

Onde assistir

A partida terá transmissão da TV Palmeiras, no Youtube

Situações na tabela e últimos jogos

O Palmeiras é líder do Grupo B, com nove pontos, tendo vencido as três partidas disputadas até o momento. Ao todo, são 11 gols marcados e três sofridos. Na última rodada, a equipe comandada pelo técnico Gustavo Almeida derrotou o Red Bull Bragantino por 4 a 1, no CT do adversário, com gols de João Paulo, Luis Pacheco, Erick Belé e Antônio Marcos.

O Fortaleza ocupa a quarta posição, com quatro pontos somados. O Leão do Pici tem cinco gols marcados e cinco sofridos. Em seu último compromisso, o time bateu o Cruzeiro, por 3 a 2, jogando no CT Ribamar Bezerra, no Ceará. Sobral (duas vezes) e Mario fizeram para os mandantes.

Arbitragem

Árbitro: Guilherme Francisco Maciel da Silva e Rosario (SP)



Assistentes: Vladimir Nunes da Silva (SP) e Marcela de Almeida Silva (SP)